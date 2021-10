ARA San Juan: pidieron que Macri no vaya de gira a Qatar

La abogada de familiares de tripulantes del ARA San Juan cruzó al ex presidente por su faltazo a indagatoria.

La abogada de la querella mayoritaria de familiares del submarino Ara San Juan Valeria Carreras afirmó que era esperable que el ex presidente Mauricio Macri no se presente a indagatoria y adelantó que el ex presidente va a intentar cualquier cosa para evitar enfrentar a la Justicia.

“Macri nunca dio la cara cuando era presidente y era obvio que no iba a dar la cara en la causa", afirmó Carreras en El Destape Radio. Acerca de la posibilidad de que fuerzas de seguridad busquen a Mauricio Macri para que enfrente la indagatoria, la abogada señaló que primero lo tienen que constituir en rebeldía.

"El abogado de Macri dijo que hizo una presentación pero no la hizo", remarcó Carreras. Además destacó que "en el expediente Macri todavía figura sin abogado defensor".

En la entrevista contó que le pidieron "al juez que intime a Macri a cortar su gira por Qatar para que vuelva al país y vaya a la citación a indagatoria". Además relató que "Gustavo Arribas apeló el rechazo a su pedido de autorización para salir del país" y advirtió que "el juez le negó a Arribas salir del país estando pendiente la indagatoria de Macri".

"El viernes los familiares estaban contentos con el llamado a indagatoria de Macri", remarcó Carreras. Y concluyó: "La mayoría de los familiares del ARA San Juan eran votantes de Macri. Y tienen doble decepción: que los mandó a espiar y ahora no se presentó".

Macri desafía a la Justicia y familiares piden se lo ponga a Derecho

El expresidente estaba convocado a prestar declaración indagatoria este jueves en el juzgado federal de Dolores en el marco de la causa en que se investiga el espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan. Como se encuentra en los Estados Unidos, no se presentó. Pero tampoco designó abogado hasta el momento e hizo llegar una carta al juzgado firmada por Patricia Bullrich donde indica que arribará a la Argentina a fin de mes pero sin precisar en qué fecha. Como si fuera poco, mientras la Justicia no lograba notificarlo de la citación, informó que dará clases en la Florida International University. Ante este contexto, las víctimas, que están divididas en dos querellas, hicieron dos presentaciones. Un grupo pidió que la Justicia le ordene volver al país y otro directamente la captura internacional del exjefe de Estado.

El juez Martín Bava le imputa a Macri haber ordenado y posibilitado el espionaje ilegal que practicó la AFI cambiemita a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. A pesar de no tener noticias jurídicas del acusado, tras el faltazo, el magistrado decidió volver a citar a Macri para el próximo 20 de octubre a las 10 “considerando el estado público que ha tomado la citación y la efectiva notificación del imputado”, que se terminó realizando vía la custodia de la Policía Federal.

“Hasta el momento no se ha presentado ningún letrado ante esta sede con motivo de ejercer el patrocinio jurídico del imputado”, indicó el juez en la resolución de este jueves. Y agregó, en lo que evidencia el manoseo político que Macri le está dando al caso: “En esa línea, la Dra. Patricia Bullrich en su calidad de presidenta del partido político PRO, sin ser parte en este proceso, hizo llegar una nota a la casilla de correo electrónico oficial de este Juzgado informando que Mauricio Macri regresaría al país a fines del corriente mes. No obstante ello, en dicha misiva se omite precisar una fecha cierta de regreso a fin de poder reprogramar la audiencia indagatoria fijada para el día de la fecha”, añadió Bava.