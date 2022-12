La fuerte definición de Francisco sobre los pedidos de una reforma laboral

El Sumo Pontífice pidió mayores condiciones de seguridad en el ámbito laboral y rechazar la explotación de personas.

El papa Francisco afirmó que "no hay trabajadores libres sin sindicatos", y destacó que el trabajo permite "la autorrealización, vivir la fraternidad, cultivar la amistad social y mejorar el mundo". Además, pidió mayores condiciones de seguridad en el ámbito laboral y rechazar la explotación de personas.

"No hay sindicato sin trabajadores y no hay trabajadores libres sin sindicato. Vivimos una era que, a pesar de los avances tecnológicos, y a veces precisamente por ese sistema perverso que se autodefine como tecnocracia, ha defraudado parcialmente las expectativas de justicia en el ambiente de trabajo", destacó el pontífice en una audiencia con representantes de la central sindical italiana CGIL. Asimismo, agregó: "Y esto requiere ante todo volver a partir del valor del trabajo, como lugar de encuentro entre la vocación personal y la dimensión social. El trabajo permite a la persona la autorrealización, vivir la fraternidad, cultivar la amistad social y mejorar el mundo".

En ese marco y ante los pedidos de la derecha por una flexibilidad laboral, Francisco llamó la atención sobre "la seguridad del trabajador". A su vez, denunció: "¡Todavía hay demasiados muertos, mutilados y heridos en el lugar de trabajo!".

"Una segunda preocupación es la explotación de las personas como si fueran máquinas", criticó luego, antes de sopesar con preocupación que "en estos años de pandemia ha crecido el número de los que dimiten del trabajo". Al mismo tiempo, reflexionó: "Jóvenes y viejos están insatisfechos con su profesión, con el clima que se vive y se respira en los ambientes laborales, las formas contractuales, y prefieren renunciar".

Qué le pidió Francisco a la Selección tras haber ganado el Mundial

El papa Francisco pidió que los ganadores del Mundial "lo vivan con humildad" y convocó a "hacer crecer" el espíritu deportivo con el símbolo de la "pelota de trapo" como ejemplo. "Todos envían los mejores deseos a los ganadores. Que lo vivan con humildad. Y a los que no ganan, que lo vivan con alegría porque el mayor valor no es ganar o no ganar, es jugar limpio, jugar bien", planteó el pontífice en una entrevista con el Canal 5 italiano, grabada el viernes 16.

"Hay una película argentina que se llama Pelota de trapo. Estoy hablando de 1945, la vi de niño. Es una buena película de la época, es un poco la mística de los niños jugando con lo que tienen en la mano. Fue Don Bosco quien dijo 'si quieres juntar a los muchachos, pon una pelota en el camino y vendrán enseguida, como moscas al pastel'", recordó Jorge Bergoglio.

Con información de Télam