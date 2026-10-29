Trabajadores de prensa marchan al Congreso por el Estatuto del Periodista 

Trabajadores de prensa marchan al Congreso de la Nación para exigir que la senadora Carmen Álvarez Rivero, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión del Senado, acelere el tratamiento de los proyectos sobre el Estatuto del Periodista. La concentración se llevará a cabo desde las 12 frente al parlamento.

{{{htmlAmp}}}

“Exigimos lo elemental en un ámbito que se supone debería ser la casa de la democracia: que se reúnan, que trabajen y que traten los proyectos presentados”, manifestaron desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) en la previa de la movilización.

El sindicato de prensa busca agilice el tratamiento y la aprobación del nuevo estatuto, luego de que el Congreso derogó el Estatuto del Periodista Profesional, una norma histórica que regulaba las condiciones laborales de los trabajadores de prensa en Argentina desde 1946.

La medida quedó incluida en la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y abrió una discusión sobre el futuro de los derechos específicos del sector y sus posibles efectos sobre la libertad de expresión.

La Cámara de Diputados aprobó el artículo que elimina la Ley 12.908 durante la madrugada del 20 de febrero de 2026, con 126 votos afirmativos, 119 negativos y cuatro abstenciones. La votación se realizó durante el tratamiento en particular de la reforma laboral y expuso las diferencias entre el oficialismo y los bloques opositores.

El clima de agresión contra los trabajadores de prensa

La movilización del sindicato de prensa se produce en un clima de agresión permanente por parte del presidente Javier Milei contra el periodismo. La más reciente fue tras su sobreseimiento en la causa $LIBRA, circunstancia en la que Milei nombró a cinco periodistas que habían informado sobre el caso y dijo: “Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.

Según FOPEA, en 2025 hubo 278 casos de ataques a periodistas en Argentina, de los cuales atribuyó 119 a Milei. En su presentación del 26 de octubre de 2026, la organización informó que el total anual ya había superado el récord de 2025 y atribuyó 175 hechos al presidente en lo que iba del año.

Por separado, RSF analizó la cuenta de Milei en X durante 47 días de abril y mayo de 2026 y contabilizó 1.674 publicaciones hostiles a la prensa, incluidas republicaciones. Es una medición distinta del conteo de casos de FOPEA, por lo que no corresponde sumar ambas cifras. Argentina pasó del puesto 87 en 2025 al 98 sobre 180 países en 2026 en el índice de libertad de prensa de RSF. Ficha de Argentina