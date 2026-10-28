Tierra del Fuego convoca al sector energético para impulsar inversiones, recuperar la producción y sostener el empleo

Tierra del Fuego reunirá a autoridades, empresas petroleras y especialistas del sector energético para debatir estrategias que permitan reactivar las cuencas hidrocarburíferas maduras, atraer inversiones y sostener el empleo. El encuentro Repensar las Cuencas Maduras: una agenda federal para el desarrollo de los hidrocarburos convencionales se realizará en Ushuaia convocará a representantes de los sectores público y privado para analizar los desafíos productivos, económicos y regulatorios que enfrentan las provincias productoras de hidrocarburos.

{{{htmlAmp}}}

Entre los principales temas de la agenda se encuentran la política tributaria, las reservas, los esquemas de regalías, la atracción de inversiones, la generación de empleo y las herramientas necesarias para mejorar la competitividad de los yacimientos convencionales. La actividad tendrá lugar en la Fábrica de Talentos, ubicada en avenida Maipú 1255, y se realizará el 26 y 27 de noviembre, organizado por Terra Ignis Energía S.A., con el acompañamiento del Gobierno provincial.

Una agenda federal para recuperar la producción

El encuentro busca abrir un espacio de intercambio sobre el potencial de los yacimientos convencionales y las condiciones necesarias para sostener su producción, impulsar nuevas inversiones y fortalecer la actividad en las provincias productoras. El presidente de Terra Ignis Energía, Maximiliano D’Alessio, destacó la importancia de coordinar estrategias entre los gobiernos provinciales y las empresas.

"Las cuencas maduras siguen teniendo un gran potencial para generar producción, inversiones y empleo. Desde Terra Ignis queremos impulsar una agenda federal que reúna a las provincias productoras y al sector privado para compartir experiencias y pensar nuevas oportunidades para los hidrocarburos convencionales", afirmó.

Por su parte, la ministra de Energía de Tierra del Fuego, Gabriela Castillo, sostuvo que la reactivación de estas cuencas representa uno de los principales desafíos para las provincias productoras.

"Se necesita discutir herramientas que permitan sostener la producción convencional, promover nuevas inversiones y preservar el empleo. Este encuentro es una oportunidad para compartir experiencias y avanzar en una agenda energética federal que contemple las particularidades de cada provincia y el potencial de sus recursos", expresó.

Impuestos, regalías y desarrollo de proveedores

La programación incluirá paneles sobre el futuro energético de las provincias, la competitividad de las cuencas maduras, el papel de las empresas provinciales de energía y las oportunidades de desarrollo offshore en la Cuenca Austral.

También se abordarán las perspectivas de las compañías de servicios petroleros, la incorporación de nuevas tecnologías, el desarrollo de proveedores locales y las condiciones económicas y regulatorias que pueden favorecer la actividad. La gerenta Legal e Institucional de Terra Ignis Energía, Verónica Tito, remarcó la necesidad de debatir medidas concretas para recuperar competitividad.

"Repensar las cuencas maduras también implica discutir las condiciones económicas y regulatorias que necesita el sector para recuperar competitividad. Queremos poner sobre la mesa temas concretos como los impuestos, las regalías, las inversiones y el empleo, y avanzar en una agenda federal que permita impulsar la reactivación de la producción convencional", señaló.

Otro de los ejes será el rol de las provincias productoras y sus empresas energéticas para promover inversiones, fortalecer las capacidades locales y ampliar las oportunidades económicas vinculadas con la actividad hidrocarburífera. La agenda también contempla los desafíos de una producción ambientalmente responsable, con el objetivo de incorporar esta dimensión a las discusiones sobre el desarrollo energético.

Dos jornadas de debate en Ushuaia

El encuentro está dirigido a autoridades nacionales y provinciales, representantes de empresas operadoras de hidrocarburos, compañías provinciales de energía, empresas de servicios petroleros, cámaras empresarias, universidades, organizaciones sindicales y especialistas nacionales e internacionales. También podrán participar medios de comunicación especializados.

La actividad se desarrollará el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre en la Fábrica de Talentos de Ushuaia y requiere inscripción previa. Para realizar consultas, los interesados pueden comunicarse con la organización a través del correo electrónico info@terraignis.ar.