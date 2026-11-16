Karina Milei y Patricia Bullrich se volverá ver las caras en Casa Rosada

Karina Milei y Patricia Bullrich se volverá ver las caras en Casa Rosada en medio del terremoto político. La convocó la Secretaria General de Presidencia para la reunión de mesa política de este martes.

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Cumbre en la Rosada: Karina Milei y Patricia Bullrich vuelven a verse las caras tras casi un mes sin mesa política

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Hace casi un mes que no hay mesa política dondde suelen participar la Secretaria General de Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente de la cámara de Diputados, Martín Menem, el asesor presidencial Santiago Caputo, el Secretario de Comunicación, Fabián Fernández, la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General, Eduardo "Lule" Menem, y el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt.

La crisis interna crece y hay más capítulos de la novela de la ruptura de "Pato". Esta mañana, según supo El Destape, Santiago Caputo le dio like a este tuit: "La única forma de que sea posible una candidatura de Bullrich es si el Gobierno se va a la mierda. Y si el Gobierno se va a la mierda, no hay forma de que sea posible una candidatura de Bullrich".

El "like" de la discordia: la señal de Santiago Caputo que confirma la fractura con la jefa de bloque

Es la idea que sobrevuela en el Gobierno: Bullrich sin Milei no es nada. O rompe y arma sola o se va con Mauricio Macri. Varios en Rosada coinciden en esa visión. El asesor presidencial también.

En el Gobierno ya ven posible una salida pronto de Bullrich. De hecho, empezaron a moverse internamente porque consideran que quedan pocas figuras de relevancia para el 2027.

Elecciones 2027: sube el perfil de Karina Milei y en el oficialismo ya fantasean con una fórmula familiar

Por eso empezó a subir su perfil semana a semana Karina Milei. En Casa Rosada ya no niegan que será candidata. Algunos hasta fantasean con un Milei-Milei 2027 para la boleta del año próximo.

El bullrichismo bajó por unos días las banderas y la belicosidad. Hasta dejan trascender que "no hay nada roto" y hasta ven posible una fórmula Milei-Bullrich.

Esto último es el deseo del Presidente porque considera y cree que con ese binomio junto a la senadora La Libertad Avanza gana las elecciones en primera vuelta.

Reforma electoral en la mira: el plan del oficialismo para conseguir dictamen y suspender las PASO en diciembre

Por otro lado, en la reunión de mesa política de mañana el tema protagonista será reforma electoral, que este martes se trata en comisión y en LLA esperan lograr dictamen y sesionar en el Senado antes de diciembre para lograr la media sanción rumbo a la suspensión de las PASO.

Santilli logró en las últimas horas un apoyo explícito de varios de los gobernadores aliados que se pronunciaron a favor de postergar las PASo del año próximo.

¿Tiene el oficialismo los votos en el Senado para aprobar la suspensión de las primarias?

¿Alcanzará con ese apoyo? Hoy en el Gobierno hay mucho optimismo. "Llegamos a los 37 en el Senado y en diciembre sale la reforma electoral", adelantó ante El Destape un operador libertario.