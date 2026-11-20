Dos bloques de Diputados se encuentran en plena puja para terminar de definir la terna de candidatos al Consejo de la Magistratura. Por su parte, el Senado ya envió su nómina de postulantes para el organismo a cargo de evaluar y sancionar jueces, en la que el peronismo logró sumar un representante más que La Libertad Avanza (LLA).

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Consejo de la Magistratura:quiénes irán por Diputados

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El titular de Diputados, Martín Menem, confirmó a tres de los cuatro representantes de la Cámara baja en el Consejo de la Magistratura. Por el LLA irán Giselle Castelnuovo y Gonzalo Roca, mientras que por Unión por la Patria se postuló a Guillermo Michel, según confirmaron fuentes parlamentarias a El Destape.

Ex subsecretaria de Asuntos Políticos de la Vicejefatura de Gabinete, a Castelnuovo se la señala como cercana a los Menem, Martín y Eduardo "Lule", subsecretario de Gestión Institucional, ambos laderos de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Roca reporta a otro karinista, el jefe de la bancada de LLA, Gabriel Bornoroni.

Michel, por su parte, es ex titular de Aduana y cercano al ex candidato a presidente Sergio Massa. "Es un acuerdo en el bloque", explicaron fuentes de la bancada peronista.

Pese a estas confirmaciones, la duda está en la cuarta silla por la Cámara baja. El miercoles, Provincias Unidas salió a postular al diputado por Córdoba Juan Brügge, con el socialista santafesino Pablo Farías como su suplente. La bancada es el tercer bloque con mayor representación después del mileismo y el peronismo, ya que tienen 18 bancas.

Sin embargo, desde el interbloque Fuerza del Cambio, que integran el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y Por Santa Cruz. "Somos 22", afirmaron desde ese sector.

Según pudo saber este medio, la candidata propuesta por el interbloque sería la diputada del PRO Florencia De Sensi, a instancias del jefe de la bancada amarilla, Cristian Ritondo. Voces cercanas a Provincias Unidas no descartaban la posibilidad de una presentación judicial por su silla.

Consejo de la Magistratura: quiénes irán por el Senado

El jueves, la vicepresidenta Victoria Villarruel firmó el decreto por el cual oficializó la terna de candidatos a representantes del Senado para el Consejo de la Magistratura. Por la cámara alta irán Eduardo "Wado" De Pedro, Florencia López (Justicialista), Nadia Márquez (LLA) y Maximiliano Abad (UCR).

De Pedro responde a la ex presidenta Cristina Kirchner. Márquez representa a Karina Milei en el Senado. Como suplentes de los cuatro candidatos, están ternados Martín Soria, Sergio Uñac (Justicialista), Gonzalo Guzmán Coraita (LLA) y Eduardo Vischi (UCR).

El peronismo pudo poner un integrante más, a raíz que a fin del mes pasado, el bloque Justicialista sumó al riojano Fernando Rejal, que se sentaba en la bancada de Convicción Federal. Así, el sector que preside José Mayans sumó 22 miembros, mientras que LLA quedó con 21.

Distintas voces consultadas de la bancada Justicialista desconocieron que esta jugada se haya realizado para sumar una banca. Sin embargo, en 2022, el peronismo dividió sus bloques para quedarse con dos bancas, por la mayoría, otra por la segunda mayoría. Sin embargo, la jugada fue anulada un año después por la Corte Suprema de Justicia.

El Consejo de la Magistratura tiene veinte integrantes, a raíz de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, en 2021, de declarar inconstitucional la conformación de quince miembros, establecida por una ley de 2006. Al otro año, asumió la titularidad del organismo el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti.

Está integrado por el titular de Corte (Rosatti), cuatro jueces del Poder Judicial de la Nación, cuatro representantes de los abogados, un representante del Ejecutivo (Santiago Viola, apoderado de LLA y cercano a Karina Milei), dos miembros del ámbito científico y académico y los ocho legisladores nacionales (cuatro por Diputados y otros cuatro por el Senado)