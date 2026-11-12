Ultima encuesta revela el temor del Gobierno a un balotaje entre Milei y Kicillof

La aparición de Patricia Bullrich y Mauricio Macri en la oferta electoral expone las tensiones dentro del espacio oficialista y sus aliados.

Una nueva encuesta nacional encendió una señal de alerta para Javier Milei de cara a las elecciones presidenciales de 2027: aunque el Presidente aparece al frente de los escenarios de primera vuelta, Axel Kicillof lograría imponerse en un eventual balotaje.

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El relevamiento de Equipo Mide muestra una diferencia de tres puntos a favor del gobernador bonaerense. Ante la pregunta sobre a quién votarían si hoy hubiera una segunda vuelta entre ambos dirigentes, el 42% eligió a Kicillof, frente al 39% que se inclinó por Milei. A eso se suma un 12% que optaría por el voto en blanco o nulo y un 7% que todavía no sabe qué haría.

La ventaja del mandatario provincial se sostiene incluso cuando se observa el comportamiento de distintos electorados. Entre quienes votaron a Sergio Massa en 2023, Kicillof reúne el 89%, mientras que Milei apenas alcanza el 3%. Entre los votantes de Myriam Bregman, el gobernador obtiene el 87% y el Presidente no registra adhesiones. En cambio, entre quienes acompañaron a Milei en la última elección presidencial, el actual mandatario conserva el 72%.

La primera vuelta y el peso de Bullrich

En la pregunta general sobre intención de voto para 2027, Milei encabeza con el 28%, seguido por Kicillof, con el 23%. Patricia Bullrich aparece tercera, con el 8%, mientras que Myriam Bregman reúne el 7%. Más atrás figuran Victoria Villarruel y Sergio Massa, ambos con el 5%, y Mauricio Macri, con el 3%.

La presencia de Bullrich resulta significativa para el armado electoral oficialista. Entre quienes habían votado a Milei en 2023, el Presidente consigue el 62% en ese escenario, mientras que la actual ministra reúne el 11%. Pero entre los antiguos votantes de Bullrich, la distribución es diferente: el 40% la elige a ella y el 38% se inclina por Milei.

El segundo escenario modifica la oferta electoral y deja afuera a Bullrich y Massa. Allí Milei sube al 37% y Kicillof al 32%. Bregman obtiene el 9%, mientras que el voto en blanco o nulo llega al 11%. La comparación muestra que, cuando Bullrich no forma parte de la competencia, Milei amplía su caudal electoral. Entre quienes habían votado a la actual ministra en 2023, el respaldo al Presidente llega al 62% en este segundo escenario. Es decir, una parte importante de ese electorado podría acompañar directamente a Milei si ella no compite.

La encuesta incorpora a Mauricio Macri en la medición general de candidatos y le asigna un 3% de intención de voto. Aunque se trata de un porcentaje menor frente a los principales competidores, su presencia suma otro interrogante para el oficialismo, especialmente por la posibilidad de que el espacio de centroderecha vuelva a presentar una oferta electoral diferenciada. Su aparición junto a Bullrich en la lista general permite dimensionar la fragmentación potencial del electorado que hoy se mueve dentro del universo del oficialismo nacional.

El contexto tampoco resulta sencillo para el Presidente. El 62% considera que el país va en la dirección equivocada y el 55% desaprueba la gestión nacional. Además, el 60% afirma que su situación personal empeoró desde la llegada de Milei al Gobierno. La economía, con el 38%, aparece como el principal tema que definirá el voto en 2027, seguida por el empleo (17%), la corrupción (14%) y la pobreza (14%).