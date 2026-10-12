"Temen ser despedidos": frente a la crisis salarial en San Luis, docentes denuncian a Poggi por amedrentamiento

Luego de tres años de constante lucha por recomposición salarial, los docentes de San Luis denunciaron represalias ante las protestas y señalaron que el gobernador Claudio Poggi no da respuesta a las demandas y hace odios sordos a las distintas medidas de protesta. "La mayoría de los docentes de San Luis no habla con los medios porque temen ser despedidos", expresó a El Destape el secretario general de la Asociación de Docentes Estatales (ASDE) y educador del Instituto de Formación Docente Continua (IFDC), Diego Scriboni.

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Scriboni mencionó una situación que incide en que los docentes tengan miedo a ser despedidos por reclamar: se trata de un hecho ocurrido durante el 2025, en el que un grupo de docentes rurales pertenecientes a las denominadas Escuelas Generativas, se reunieron frente al Ministerio de Educación para solicitar el pago de viáticos. La respuesta del gobierno de Poggi fue despedir a ocho coordinadores de esas escuelas.

"Como los docentes de ese tipo de escuelas van por distintos lugares de la provincia, se les paga un mínimo de viáticos porque usan sus propios vehículos. En el verano dejaron de cobrar ese viático pero ellos lo necesitaban, imaginate todo lo que se desgasta un auto durante el año y la precariedad del sueldo docente. Lo que hicieron los trabajadores fue reunirse con funcionarios para conversar y ver si había una manera de que sigan cobrando el viático. Luego de esa reunión, ocurrieron los despidos de los coordinadores de las escuelas", contó Scriboni.

No hay respuesta

Scriboni expresó que siempre se manifestaron en forma pacífica, ya sea a través de clases públicas o cartas que insistentemente envían al gobernador, al Ministerio de Educación y al Ministerio de Hacienda. "Cuando nos responden, es para decirnos que las puertas del diálogo están abiertas, pero no nos dan una solución", enfatizó el referente.

"Agotamos todas las instancias. Las veces que nos atendieron se da un diálogo sin escucha. Nos dicen que vayamos, que nos recibirán, pero no queremos que nos reciban bien, queremos que liquiden bien nuestros sueldos, que haya una recomposición salarial. Nuestro reclamo es pertinente", sostuvo el referente gremial.

El reclamo fundamental de los docentes de la provincia de San Luis es por el suelo básico de los educadores de todos los niveles. Un maestro de primaria tiene un saldo básico de menos de $300.000, un docente de nivel superior, tiene un básico de $480.000, dependiendo del cargo. "Los aumentos son complementos que van por fuera del básico, por eso reclamamos hace años una verdadera recomposición salarial, con un básico que impacte en el aguinaldo y la jubilación", aclara Scriboni.

"Con la mirada puesta en las elecciones, el gobernador empezó a hacer anuncios sobre dar bonos, como por ejemplo, un bono de fin de año de $500.000 y una suma no remunerativa de $100.000, pero lo dan como complemento, una suma no remunerativa. No queremos estos complementos por fuera, queremos que una maestra no gane 290 mil pesos", sentenció el referente de ASDE.

Qué reclaman los docentes

Según el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación Provincial (UTEP) y docente de nivel primario, Carlos Peralta, expresó a este mismo medio que como los sueldos docentes están tan bajos, muchos trabajadores están "tapados de deudas" y no tienen ni para comprar lo básico. "Hay casos de maestras con sueldos embargados, que reciben ayuda de otras colegas porque de lo contario no tendrían para comer", denunció.

"Desde agosto del 2024 venimos con gran pérdida de poder adquisitivo", sostuvo el referente de UTEP, quien también agregó que "necesitan aumentos superiores al IPC" como para no estar en las condiciones de precariedad que se encuentran los educadores puntanos. "Somos una de las provincias que ocupamos el top 3 de los trabajadores más endeudados del país", recordó Peralta.

Medidas de fuerza

La última medida de fuerza fue el jueves 8 de octubre, cuando educadores del Instituto de Formación Docente Continua de San Luis (IFDC) realizaron un "ruidazo" en la sede de la capital puntana, con aplausos y carteles que visibilizaron una vez más el conflicto entre los docente y el gobierno de la provincia.

Por otra parte, la intersindical compuesta por ASDE, UTEP, Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS), Sindicato de Judiciales Puntanos (SIJUPU) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) definió que, además de acoplarse a la Marcha Nacional Universitaria de este 15 de octubre, convocarán a una concentración en la Plaza Pringles de la capital puntana.

La manifestación será el 23 de este mes, para seguir visibilizando el problema salarial de la provincia. "Antes de tomar otras medidas, queremos informar y concientizar a la comunidad, nadie va a salir a defender un derecho si no lo conoce", expresó Peralta, referente de UTEP.