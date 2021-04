Así lo confirmó el conductor y ex imitador de ShowMatch en una entrevista.

El conductor televisivo Mariano Iúdica admitió que fue ofertado para presentarse como candidato en elecciones pasadas pero que nunca se animó: "Soy muy peronista", destacó.

Así lo confirmó en una entrevista con Diario Show, donde el ex integrante de ShowMatch y conductor de varios ciclos televisivos (entre ellos el actual Polémica en el Bar) enfatizó que "desde la época de Soñando por cantar -ciclo en el que participó entre 2012 y 2013- en adelante”, le han ofertado hacer el salto a la política.

“Me encanta la política como herramienta, soy muy peronista, pero es difícil ser político en este país. Si estuviera, me gustaría transformar, ayudar de verdad. No puedo creer que tengamos tantos pobres y gente que no coma”, afirmó. “Yo sería un cisne negro dentro de la política”, añadió.

“Me gustaría producir para gente nueva, aunque todavía no me correría de la pantalla, tengo ganas de hacer un programa grande, un gran show para regalar, solucionar problemas y hacer feliz a la gente de todo el país”, señaló refiriéndose más puntualmente a sus aspiraciones dentro de los medios.

Iúdica también habló sobre su alejamiento de Ideas del Sur y de Marcelo Tinelli

Además se encargó de dar por tierra con los viejos rumores de su distanciamiento con Marcelo Tinelli tras su salida de Ideas del Sur y destacó que mantiene un buen vínculo: “Lo llamé para su cumpleaños, nos c... de risa. Tiene que estar en la tele más que nunca”.

“Tienen que estar todos, Susana [Giménez], Mirtha [Legrand], [Jorge] Rial, Moria [Casán]. Atravesamos un momento muy jodido para nuestro país y para el mundo. Es una c... lo que estamos viviendo ahora con la nueva ola de contagios, la gente se angustia mucho y más con las nuevas medidas que anunciaron recientemente”, agregó.