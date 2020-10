"No era el lugar a convocar", manifestó el ex presidente de la Nación.

Tras la convocatoria del Diario Clarín a manifestarse frente a la casa de Cristina Kirchner este 12 de octubre, el ex presidente Mauricio Macri lanzó un inesperado repudio al aire de TN. En diálogo con Desde el llano, programa conducido por Joaquín Morales Solá, el líder de Juntos por el Cambio aseguró: "No era el lugar".

Un artículo publicado por Clarín describía los puntos de concentración para expresarse contra el Gobierno presidido por Alberto Fernández. Entre ellos, figuraba la dirección donde reside la vicepresidenta. Esto fue repudiado por la mayoría de la población argentina, entre ellos el mismo Macri.

Qué dijo Macri de la convocatoria a marchar frente a la casa de Cristina

"No era el lugar a convocar. Nuestras ideas hay que expresarlas por más que uno esté enojado con una persona en particular. Tiene que expresarlo en un espacio neutral, no en el domicilio de la persona. No hace falta", aseguró Mauricio Macri durante una entrevista grabada con Joaquín Morales Solá que se hizo pública a las 22 horas al aire de TN.

Por otra parte, Macri se mostró optimista en cuanto al futuro de su espacio político tras observar las manifestaciones realizadas durante el 12 de octubre: "Demuestra la decisión que hay en el pueblo argentino de salir adelante. Las manifestaciones son por dos razones: tienen que ver con el hilo de las marchas que hicimos en el cierre de campaña nuestro".

El mensaje amenazante de Clarín tras convocar a una marcha en la casa de Cristina

"Clarín publicó los lugares de concentración de las marchas de protesta en casi un centenar de puntos de la Argentina y en ese listado, confeccionado por los organizadores, figuraba la esquina donde vive la vicepresidenta Cristina Kirchner, dato que fue quitado de la publicación.

Son los organizadores los que deciden los lugares, no Clarín. Clarín sólo informó dónde se estaban previstas las concentraciones.

Hubo reacciones en redes sociales de dirigentes kirchneristas, incluidos el presidente Alberto Fernández. Están pretendiendo que Clarín reaccione y nuestra única reacción es informar".