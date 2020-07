El conductor Jorge Lanata quedó una vez más en el centro de las críticas luego de un misógino comentario sobre el aspecto físico de Carla Vizzotti, viceministra de Salud. Sin embargo, redobló la apuesta y atacó a otra integrante del Gobierno

Durante la emisión del pasado domingo de PPT Box, el operador del Grupo Clarín realizó su habitual monólogo e hizo foco en Vizzotti, aunque no para hablar de su trabajo en medio de la pandemia del coronavirus. El periodista se refirió a que la secretaria se quitó los anteojos que utilizaba y la comparó con una modelo.

Ahora, desde su programa en Radio Mitre, Lanata estuvo lejos de pedir disculpas y se justificó. “Íbamos a salir al aire con Eduardo Fidanza, sociólogo, analista político, director de Poliarquía. Me parece un tipo inteligente y creo que, si es verdad lo que me cuentan, hoy tuvo una actitud bastante tonta”, comenzó.

“Hay una campaña bastante increíble en las redes a raíz de mi misoginia y mi ataque a Carla Vizzotti. Yo quiero decir dos o tres cosas. Hicimos un chiste en el monólogo. No creo que haya sido un chiste misógino. Hablamos de Vizzotti y de Quirós, y contamos cómo había cambiado el aspecto de ambos”, sumó.

El conductor indicó que “ese chiste se remató con una foto de la mina (Kate Rodríguez)" y que "eso fue todo". "No entiendo la parte misógina de mi comentario”, insistió.

Y disparó: “Lo que está pasando con los K y nuestro programa es realmente curioso porque cuando hablamos de denuncias concretas nunca desmienten nada y cuando desmienten lo hacen mal”.

También hizo alusión a que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, retuiteó una publicación de Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica del Gobierno. "Despreciable la misoginia de Lanata y repudiable su maltrato”, escribió la funcionaria, algo que al parecer molestó al presentador.

“Chicas, están un poco zarpadas. ¿A quién maltraté? Vilma, a mí me parece despreciable que vos estés en el Gobierno después que escribiste 'Cristina versus Cristina, el ocaso del relato” en el 2015' ¿Por qué no se miran un poco ustedes al espejo y me dejan de romper las pelotas?”, disparó.