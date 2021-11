Aníbal Fernández a los votantes de Juntos: "Van a ir por sus indemnizaciones"

El ministro de Seguridad alertó a los votantes del partido macrista de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre. Mirá el video.

El ministro de Seguridad Aníbal Fernández criticó el proyecto de Juntos por el Cambio y alertó a los votantes de cara a las elecciones legislativas. En diálogo con C5N, el funcionario marcó que hay personas que van a apoyar a sus "verdugos" en las próximas elecciones del 14 de noviembre. "Se van a pegar un tiro en el pie", afirmó Aníbal.

"Los que los voten, creyendo que esa es la solución porque los convencieron mintiéndoles, se van a encontrar con que van a ir por sus indemnizaciones y que van a flexibilizar el trabajo para que sea más cómodo tomar y echar gente tantas veces como sea necesario", agregó el ministro alertando a quienes decidan apoyar al partido macrista.

Además, Aníbal sostuvo que Juntos "no es proyecto político que esté enancado en el mejoramiento de un bien común", sino que es un proyecto político que busca tener poder para beneficiarse ellos, su familia y sus amigos. "No nos vamos a asustar a esta altura del partido", marcó el funcionario.

"Yo voy a seguir discutiendo de política", afirmó Aníbal y llamó a los votantes a que recapaciten antes de votar por el discurso "mentiroso" de Juntos.

Elecciones legislativas

Las elecciones legislativas serán el próximo 14 de noviembre. Los argentinos irán a las urnas para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de Senado. Algunas provincias también elegirán cargos locales. La Cámara Nacional Electoral publica en www.padron.gob.ar la consulta del padrón definitivo.

En cuanto a los resultados de las PASO, Juntos por el Cambio logró triunfos en Córdoba, en la Ciudad de Buenos Aires y en otras 13 provincias: Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, La Pampa, Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Jujuy. El Frente de Todos por su lado consiguió más apoyo en 7: Salta, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan.

Aníbal, durísimo contra Macri tras su agresión a C5N

En la misma entrevista, Aníbal Fernández criticó directamente a Mauricio Macri, a quien definió como un "señor que dice estupideces y que terminó coronando su estupidez mayor al romperle el micrófono a los chicos que estaban en Dolores".

"No les importa, no tienen que dar explicaciones de nada", resaltó el ministro y completó: "Es un tipo que ningunea a todo el mundo y se siente que vive arriba de un caballo, y le da órdenes a otros pensando que son sus súbditos. Es rico, con plata mal habida, pero rico en fin, y cree que el rico tiene el derecho de sentirse más que un pueblo que está sufrido y necesita soluciones, que por supuesto él no presta ninguna atención".