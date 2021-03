El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció un aumento del 7% en la tarifa final de luz a partir del 1 de abril, luego de un año y medio de congelamiento. Además, adelantaron una fuerte intervención estatal para garantizar las inversiones en el servicio eléctrico y brindar un buen servicio de energía.

En conferencia de prensa, el subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, detalló cómo será el plan de inversión y adelantó "un aumento del 7% en la tarifa final a partir del 1 de abril" para luego "iniciar con eso un periodo de negociación con las empresas y de empezar a definir los costos e inversiones necesarias de acá para adelante". La medida alcanza a las empresas cuya concesión es controlada por la provincia de Buenos Aires, por lo que no incluye a los clientes que Edenor y Edesur tienen en el Conurbano, ya que ellos dependen de Nación.

"El Estado va a tener una fuerte intervención para garantizar el sostenimiento de la red y calidad de servicio", aseguró el funcionario junto al gobernador Axel Kicillof y advirtió que el gobierno anterior a cargo de María Eugenia Vidal asumió compromisos con las empresas eléctricas que son "inaplicables".

El funcionario advirtió que "la fórmula de ajuste y los niveles tarifarios" que dejó Vidal son "inviables" para la administración provincial. "Al mismo gobierno anterior le costó aumentar las tarifas porque cuando correspondía aplicar esa fórmula que ellos crearon, terminaron trasladando eso al primero de enero", aclaró el subsecretario y señaló que desde que asumió el Frente de Todos se inició "un período de revisión" y se corroboró "lo dificultoso de aplicar esas tarifas con la evolución del salario".

Planteó que antes del 2016, el pago de las tarifas representaba en el salario el 0,9%, pero en 2019 llegó a representar el 8,5%. "Las tarifas tienen que ser justas y razonables", reclamó y apuntó que siguiendo el esquema que dejó Vidal, el aumento de la tarifa este año "debía haber sido del 200%".

Además, expuso que los tarifazos que fueron una política de Estado del Gobierno macrista no representaron una inversión para mejorar el servicio: "Si no hay un Estado presente controlando las inversiones, todo termina en el bolsillo de las empresas y no se ve expresado en la mejora de la calidad de servicio".

Ahora, tras un año y medio de congelamiento, el Gobierno comenzó "un proceso de revisión tarifaria" y el funcionario indicó que "en base a un proyecto de Ley de Presupuesto parte de ese costo de congelamiento, donde hubo congelamiento, se iba a pagar a través de una compensación" y señaló que ahora se verán "cuáles van a ser esos montos".

Asimismo, adelantó que se va a "empezar a definir los costos e inversión necesarias de acá para adelante, el Estado va a tener una fuerte intervención para garantizar el sostenimiento de la red y calidad de servicio" y detalló que habrá una inversión por 19 mil millones de pesos para obras para mejorar la red eléctrica deficitaria.