Finalmente, con la publicación de un nuevo artículo sobre la vacuna Sputnik V que presenta el análisis intermedio de la fase 3 de las pruebas del fármaco en la revista médica británica The Lancet, todos los políticos detractores de la vacunación contra el coronavirus quedaron en offside. Spoiler alert: son de Juntos por el Cambio.

Entre las destacadas se encuentra Elisa Carrió, que había afirmado que la adquisición de esta vacuna "fue un negocio entre Cristina Kirchner y los rusos". La diputada forma parte de los grupos de riesgo ya que tiene 64 años, pero confirmó que, a pesar de ello, ella jamás se pondría la vacuna "porque no hay información clara" y que "el Gobierno nacional no ha tenido la más mínima seriedad en el tema de la vacuna". ¿Qué hará ahora?

Luis Brandoni, uno de los principales instigadores del incumplimiento de las medidas de prevención contra coronavirus mediante las marchas anticuarentena, también había despotricado contra el comienzo de la vacunación en Argentina. “Lo que no puedo creer es que acá se esté hablando de la vacuna con una camiseta partidaria. Es parte de la locura que vivimos nosotros. Eso no sé si ocurre en otros países del mundo", cuestionó en su momento.

La diputada Graciela Ocaña había sido el hazmerreir de la redes sociales la semana pasada, luego de que argumentara que el principal problema con la Sputnik V es que la documentación estaba escrita en ruso. A través de su cuenta oficial de Twitter, la diputada nacional por Juntos por el Cambio había expresado: "Toda una cuestión de fe. Sin conocer qué dice el informe, está en ruso (sic), ya consideran que existe evidencia científica. El gobierno debe abrir todos los datos sobre la autorización y sobre la información".

"Frente a las contradicciones y confusiones a las que el gobierno ya nos tiene acostumbrados, tenemos que seguir exigiendo previsibilidad, transparencia y DATOS. Aún no están disponibles los resultados de la vacuna #Sputnik, que se supone iban a estar hacia finales de diciembre", había expresado, con mayor mesura, el ex descendido a secretario de Salud del gobierno macrista Adolfo Rubinstein. Sin embargo los datos siempre habían estado en manos de las autoridades pertinentes que habían dado su visto bueno y que esta mañana fueron reconfirmados por un medio inglés.

Jaime Duran Barba, el exasesor de Cambiemos, fue quizás el más expuesto, ya que este mismo fin de semana había calificado a la Sputnik V de "vacuna trucha": "Me preocupa que Argentina esté aplicando la vacuna menos probada del mundo. Acá, en Ecuador estamos aplicando Pfizer, que cumple con todos los estándares y disposiciones. En Argentina la vacuna que aplican no cumplió con los requisitos normales y no tiene claridad", aseguró el ex asesor de Macri.

Ahora la información está en inglés

La revista médica británica The Lancet publicó un nuevo artículo sobre la vacuna anticoronavirus rusa Sputnik V que presenta el análisis intermedio de la fase 3 de las pruebas del fármaco. La publicación destaca la seguridad y la eficacia del fármaco que se utilizó en la Argentina.

"Este análisis intermedio del ensayo de fase 3 de Gam-COVID-Vac mostró una eficacia del 91,6% contra COVID-19 y fue bien tolerado en una gran cohorte", informa Lancet en las conclusiones de su informe.

La nota indica que los materiales publicados "confirman una eficiencia y seguridad altas de la vacuna". Lancet hizo un estricto seguimiento desde el comienzo de la vacunación hasta la segunda vacuna y revela que no hay efectos adversos considerables. Las personas que se sometieron a la evaluación no tenían patologías previas, eran mayores de 18 años y había un grupo que era mayor de 60 años.