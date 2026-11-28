El Gobierno consiguió el jueves una victoria que buscaba hace meses: el Senado dio media sanción a la suspensión de las PASO por 43 votos contra 29. Falta Diputados, pero el peronismo ya empezó a trabajar sobre el escenario que se había jurado evitar. El largo laberinto opositor contribuyó al éxito parlamentario de un oficialismo enredado en sus propias internas, atascado en recesión y shockeado por la espiralización de una crisis financiera que se adelantó un año al calendario electoral.

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Un reglamento para el PJ

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La foto de agosto envejeció rápido y mal. En el hotel Emperador, Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner, José Mayans, Germán Martínez, Gerardo Zamora, Gildo Insfrán, Ricardo Quintela, Sergio Ziliotto y Gustavo Melella se comprometieron a defender las primarias. El Grupo de los 10 ofrecía en ese acto algo que escasea en el PJ: una causa que sentaba en la misma mesa a tribus que se miran con recelo. En ese marco, las PASO operaban como árbitro externo, un mecanismo que permitía postergar la pelea y confiar su desenlace a las urnas.

La media sanción dejó a esa mesa sin árbitro ni método a la vista. El proyecto suspende las primarias para 2027 y deja las candidaturas en manos de las cartas orgánicas de cada partido y de los reglamentos de cada alianza. Dicho en criollo: quien controle la letra chica tendrá media interna ganada. Por eso la posible caída de las PASO aceleró el diseño de alternativas, circunstancia que volverá a reunir a los 10 caciques antes de fin de año para definir el criterio. La urgencia es evitar que la discusión sobre el método termine en fractura.

Sergio Uñac se anticipó a la crisis con una propuesta. El senador sanjuanino propone seis "superdomingos peronistas" consecutivos, uno por región: NEA, NOA, Cuyo, Centro, AMBA y Sur, en ese orden. Cada aspirante recorrería la zona antes de la votación y debatiría con sus rivales. Su argumento es que "la unidad hay que conseguirla con el voto". El esquema, tal como se conoce, deja abiertas preguntas importantes: quiénes votan, cómo se suman los resultados regionales, si alcanza a todas las categorías, cuánto cuestan y, sobre todo, quién las paga.

Cristina Kirchner decidió designar al senador Eduardo "Wado" de Pedro para explorar respuestas. El encargo importa por el emisario y por la remitente. Explorar está lejos de adherir, y a la vez habilita una conversación sobre una interna con reglas propias, que obligaría a cada sector a medir votos en territorios donde su peso es desigual. El orden del calendario, el padrón y la fiscalización serán tan decisorios como los nombres. Una región que vota primero puede instalar un favorito; una que vota al final puede definir o llegar cuando todo está cocinado.

El dilema del PJ es de supervivencia. Una competencia pactada puede convertir la disputa en volumen electoral. Una lista resuelta entre pocos corre el riesgo de empujar a los excluidos a buscar otro sello. Endogamia pactista o agitación territorial, esa es la cuestión.

Fuego amigo para Caputo

El gobierno, en tanto, transita su propio calvario. Luis "Toto" Caputo fue jefe de trading para América Latina del JP Morgan en los años noventa. El banco acaba de difundir su perspectiva sobre la Argentina bajo un título explícito: "The continuity premium", la prima de la continuidad.

Conviene leerlo entero. El escenario base del JP Morgan es que el rumbo actual sigue, y el informe reconoce superávit fiscal, saldo comercial récord, cuenta corriente positiva y reservas reconstruidas. También sostiene que las salvaguardas financieras son más fuertes que en ciclos recientes. Sin embargo, el paper advierte que una contienda electoral cerrada y polarizada incrementa el precio que los mercados asignan como seguro de cambio. Al riesgo político se suma, según el paper, los efectos de una economía en recesión. "Los diferenciales de la deuda argentina se ampliaron mientras los de otros emergentes se achican" sostiene el informe, donde se registra como alarma que las compras privadas de dólares llegaron al 4,9% del PBI en la medición trimestral anualizada a septiembre.

La economía real exhibe el impacto. En agosto, la actividad seguía 4,4% por debajo del pico de marzo. El empleo asalariado registrado está estancado y los salarios formales no recuperan. El banco calcula un crecimiento de apenas 0,8% para 2026 y de 1,8% para 2027, empujado por las exportaciones y con poco consumo privado. Es decir, un año electoral con el bolsillo seco.

La inflación tampoco da tregua. Tras el 2,2% de octubre, el JP Morgan proyecta 31% para el cierre de 2026 y 23% para 2027, por encima de lo que fija el Presupuesto. Suma una advertencia: cumplir las metas de recaudación del año que viene será difícil, y el recorte del gasto ya es considerable. El Gobierno promete podar más si los ingresos no alcanzan. Detrás de esa promesa hay partidas, jubilados, universidades, hospitales y personas con discapacidad que le plantarán lucha al ajuste. Es la base del "riesgo político" que pone encarece la "prima de continuidad" que valúa el paper.

El calendario financiero completa el panorama. Los pagos al FMI, los demás vencimientos y los intereses de 2027 suman hasta US$ 24.900 millones. La principal vulnerabilidad externa, según el informe, es la dolarización electoral. En un escenario de estrés parecido al de 2025, las reservas podrían caer cerca de US$ 9.000 millones. El banco confía en que el Banco Central y eventuales apoyos bilaterales o multilaterales den protección. Pero no lo dan por sentado. Y hacen bien. Esta semana, Caputo anotó un bochorno épico cuando intentó plantar esa certeza de pago.

La columna que no salió y el mensajero que sí

El viernes, la fragilidad financiera sumó un inquietante papelón mediático. La columna que Marcelo Bonelli, voz institucional de Clarín en materia económica, publica en el diario no apareció en la edición impresa. Marcelo Longobardi exhibió la página ya diagramada y dijo sospechar presiones del Gobierno. Voces extraoficiales del diario confirmaron a este medio que la columna fue reemplazada, a la hora del cierre, por un artículo de opinión sobre justicia y seguridad. Clarín validó las especulaciones con silencio.

El eventual escándalo de censura revela cuánto preocupa al Gobierno que se conozca la debilidad de sus finanzas. El texto proscripto, filtrado por Tribuna de Periodistas, cuenta una gestión reservada del equipo de Caputo para que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, diera señales públicas de un nuevo apoyo y confirmara la vigencia del auxilio excepcional. Bonelli interpreta la activación del swap con China como la señal de que Washington, por ahora, no responde al pedido. La montaña de vencimientos que se aproxima vuelve caro ese silencio.

El dato salió a la luz después de que Caputo reconociera que había pedido a China disponer de US$ 5.000 millones del swap para cubrir compromisos de 2027. La capacidad de pago está puesta en duda por inversores locales y por los informes que circulan en Wall Street, como el del JP Morgan.

En pleno alboroto, el Gobierno recurrió a Eduardo Feinmann, comunicador afín y compañero de Bonelli en radio Mitre, para transmitir "tranquilidad". Con la invocación de altas fuentes oficiales, Feinmann publicó que los dólares chinos quedarán en la cuenta del Tesoro y cubrirán los vencimientos de octubre de 2027, incluso sin refinanciación en el mercado local. También separó ese dinero de la política cambiaria y de las "bazookas" que menciona Milei. Caputo avaló el mensaje en X y lo calificó como "correctísima explicación".

La escena es de una obscenidad triple X.

Quirno, el auxilio que perdió aire

Cuando un ministro entra en zona de turbulencia, la política mira el banco de suplentes. Pablo Quirno es el favorito de Karina Milei para reemplazar a Caputo. El canciller también viene del JP Morgan, donde pasó más de 17 años y llegó a director para América Latina. Fue además la mano derecha del hombre al que ahora podría suceder. Pero la semana dejó a esa rueda de auxilio en llanta.

El primer pinchazo fue Brasil. En televisión, Quirno afirmó que "hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían en duda toda la situación". Días después aclaró que "nadie cuestiona los resultados". El episodio sumó daños a un vínculo que Brasil había rebajado en agosto al nivel de encargados de negocios, tras los insultos de Milei a Lula.

El segundo episodio ocurrió en Asunción, donde acompañó a Milei en la visita al presidente Pedro Alliana. Allí Quirno confirmó una oferta de cooperación económica y financiera y presentó a los libertarios como "los nuevitos" que intentan seguir la senda "que Paraguay inició hace años". El elogio llegó en un momento peculiar: Santiago Peña, antecesor de Alliana y aliado de Milei, está preso y procesado por el derrumbe de Ueno Bank, un escándalo que golpeó el ahorro previsional paraguayo. No queda claro si el elogio fue falla de puntería o prematura confesión.

El tercer derrape ocurrió fronteras adentro. La periodista especializada en política exterior Natasha Niebieskikwiat informó en su cuenta de X que Quirno asistió en persona al coloquio que define el ingreso al Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), una presencia "sin precedentes" que incomodó a la casa, en especial, por la promoción de candidatos sin méritos académicos impulsados por las "Fuerzas del Cielo", el espacio militante que responde al asesor Santiago Caputo. Al episodio se sumaron las quejas por el ascenso de su número dos, Juan Manuel Navarro, diplomático de carrera a quien históricos del ISEN ven convertido en pieza del esquema libertario. Mientras la atención se concentraba en las PASO, el Senado votó decenas de ascensos pedidos por el canciller.

Además de la pesada herencia en personal, la gestión Quirno viene amasando el peor legado de la gestión libertaria: las bochornosas posiciones argentinas en foros internacionales provocadas por el seguidismo groupie de Milei a Israel y Donald Trump. En la misma semana, la Cancillería se abstuvo de votar contra iniciativas de protección de mujeres y niños, y de evitar la condena de las ejecuciones de personas LGTBIQ+, en sintonía con países como Irán, a quien el gobierno incluyó en la lista de estados promotores del terrorismo.

La incoherencia es otro rasgo identitario de la política exterior mileísta, como lo expresa el vínculo con el Reino Unido. Este sábado, por caso, la súbita impostura malvinera del gobierno obtuvo un revés en el Tribunal del Mar. El propio Quirno presenció la escena en Hamburgo, sede del tribunal que rechazó el reclamo argentino y se excusó de opinar, habilitando la concesión del Reino Unido a explotación petrolera del Proyecto Sea Lion en las islas y su contorno marítimo.

En los hechos, la presentación del gobierno argentino galvanizó la multimillonaria inversión que llevan a cabo empresas británicas e israelíes, con tentáculos financieros que alcanzan a la familia de Trump ¿El gobierno erró la estrategia? ¿O fue sin querer queriendo? A juzgar por los antecedentes de los funcionarios involucrados, más que anotar otro tropiezo, el caso debería sumarse a futuras investigaciones que deslinde responsabilidades penales por el latrocinio en curso.