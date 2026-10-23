La Casa Blanca anunció que la primera dama, Melania Trump, medió entre Rusia y Ucrania para realizar un alto al fuego en la ciudad ucraniana Oleshky, tras más de cuatro años de guerra. Se intentará llevar ayuda humanitaria y evacuar civiles de una localidad que está "al borde del desastre".

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"La situación en Oleshky es crítica. Es una ciudad de guerra en primera línea al borde del desastre", declaró la Primera Dama.

Según se informó, el alto al fuego comenzará el 29 de octubre en esta localidad, ubicada a unos 400 kilómetros al sureste de Kiev, donde los habitantes "tienen un suministro eléctrico limitado, viven en medio de carreteras minadas y sufren ataques militares constantes".

"Era evidente que, sin mi intervención, sería imposible llevar ayuda humanitaria a la ciudad y evacuar a los ancianos", señaló.

Melania Trump también detalló que los residentes que quieran evacuar la ciudad "recibirán apoyo coordinado y transporte a su destino preferido", que podrá ser tanto Rusia como Ucrania.

Qué dijeron en Rusia y Ucrania

Este alto al fuego fue confirmado tanto por funcionarios de Kiev y del Kremlin. "Según nuestro acuerdo: primero, se establecerá un alto el fuego; segundo, se entregará ayuda humanitaria a Oleshky; y tercero, se permitirá la libre circulación de civiles fuera de Oleshky", declaró el defensor del pueblo de Ucrania para los derechos humanos, Dmytro Lubinets.

Por su lado, el jefe del Estado Mayor ruso, el general Valery Gerasimov, declaró que las fuerzas rusas "cesarán el fuego en el eje de Jerson" a partir de las 4 de la madrugada del martes, hora de Moscú. Esta será una medida que está "en relación con la operación humanitaria cerca de Oleshky".

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, también dijo que Moscú estaba agradecido con la primera dama y que ese esfuerzo se discutió durante la última llamada entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente Donald Trump, según indicó. "Quienes deseen abandonar la zona podrán hacerlo", señaló Peskov.