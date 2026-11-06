Según una reciente encuesta que midió la imagen del gobernador Axel Kicillof, el presidente Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich en el Conurbano Bonaerense arrojó un duro resultado para el mandatario libertario.

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El gobernador bonaerense registra la imagen positiva más alta en 20 de los 24 municipios relevados, mientras que la ministra de Seguridad encabeza en los cuatro restantes. El Presidente, en cambio, no logra ubicarse primero en ninguno de los distritos analizados.

Los datos corresponden a un estudio de CB Global Data realizado entre el 1 y el 3 de noviembre de 2026, que midió la imagen de los tres dirigentes en los principales municipios del conurbano. La ventaja de Kicillof se sostiene especialmente en el sur y el oeste del GBA, aunque también consigue imponerse en distritos donde la competencia con los referentes libertarios es más ajustada.

Cómo es la imagen del presidente Milei en el Conurbano

Los mejores registros del mandatario provincial aparecen en La Matanza, donde alcanza el 52,7% de imagen positiva; Florencio Varela, con el 52,2%; y Almirante Brown, con el 51,5%. También supera el 48% en Avellaneda y Merlo. En el otro extremo, sus números más bajos se registran en San Isidro (24,9%), Vicente López (29,9%) y Tigre (36,1%).

La distribución territorial muestra una diferencia marcada con el Presidente. Milei obtiene sus mejores resultados en San Isidro, con el 42,5%; Vicente López, con el 40,6%; y San Miguel, con el 38,3%. El mayor rechazo al Presidente se concentra en Florencio Varela (77,9%), La Matanza (74,3%) y Merlo (72,3%). Además donde se presentan los niveles más bajos de imagen negativa, el rechazo también supera a la valoración positiva.

Al respecto, la imagen negativa del presidente en los distritos se presentó de la siguiente manera:

San Isidro: 53,4%

Vicente López: 54,4%

San Miguel: 57,3%

San Fernando: 59,7%

Pilar: 59,1%

General San Martín: 61,5%

Tigre: 60,3%

Escobar: 65,2%

Morón: 66,7%

Berazategui: 62,8%

Esteban Echeverría: 64,7%

Ituzaingó: 66,3%

Almirante Brown: 68,7%

Malvinas Argentinas: 67,2%

Hurlingham: 70,4%

José C. Paz: 68,1%

Moreno: 68,6%

Avellaneda: 69,9%

Lanús: 70,4%

Lomas de Zamora: 70,3%

Quilmes: 71,4%

Merlo: 72,3%

La Matanza: 74,3%

Florencio Varela: 77,9%

Por su parte, Patricia Bullrich consigue sus mayores niveles de imagen positiva en San Miguel (43,5%), San Isidro (43,1%), Vicente López (42,7%) y Tigre (40,3%). En esos cuatro municipios supera tanto a Milei como a Kicillof y se queda con el primer lugar del ranking. Sus desempeños más débiles, en cambio, aparecen en La Matanza, donde alcanza el 22,9%; Florencio Varela, con el 23,7%; y Lomas de Zamora, con el 24,1%.

La comparación entre los dos dirigentes del oficialismo también deja algunos resultados particulares. Milei supera a Bullrich en imagen positiva en Lomas de Zamora (24,7% contra 24,1%), Malvinas Argentinas (27,4% contra 27,3%) y Almirante Brown (27,7% contra 26,3%). En los otros 21 municipios, la ministra obtiene mejores registros que el Presidente.