Gremialistas criticaron el congelamiento de ingresos al Estado que anunció el Gobierno

Dirigentes estatales mostraron disconformidad con la ministra de Economía por el anuncio de esta mañana sobre el freno del pase a planta de trabajadores del Estado.

La ministra de Economía, Silvina Bakatis, anunció este lunes una modificación en el esquema para los empleos estatales al congelar el pase a planta del personal de todos los organismos estatales y dirigenets gremiales vinculados a la CTA mostraron su enojo. Hugo "Cachorro" Godoy, Pablo Micheli y Hugo Yasky fueron algunos de los que se manifestaron.

Godoy (secretario General de ATE y Adjunto de la CTA Autónoma) se refirió a las medidas económicas anunciadas esta mañana por la ministra y señaló que va a impedir avanzar “en una medida que ya venía sumamente demorada” como es el pase a planta de 30.000 trabajadores y trabajadoras, compromiso asumido por el Gobierno en diciembre de 2020 y que a la fecha recién se hizo efectivo para unos 4.000 casos. “Los concursos implican ingresos, y cesar los contratos y nombrar a la misma persona en un cargo concursado en el Estado es un nombramiento, aunque ese trabajador tenga 15 o 20 años de antigüedad. Por lo que es una manera de seguir condenando a miles de trabajadores y trabajadoras a una situación de precariedad laboral, y no cumplir con un compromiso asumido por el mismo Gobierno”, cuestionó Godoy.

Además, advirtió que la medida “impide fortalecer áreas necesarias para promover una mayor capacidad de intervención en la vida económica del país, por un lado para alentar la reactivación, y por otro, para controlar las áreas estratégicas en las que hoy hay un colador del cual se favorecen los grupos más poderosos”. En esa línea, destacó: “Pienso en los puertos, en las áreas marítimas y fluviales, en la Aduana, en las áreas de control financiero para frenar fuga de capitales, y en las empresas del Estado que tiene mejorar su servicio y funcionamiento. Y eso se sostiene gracias al trabajo de miles de trabajadores y trabajadoras”.

El próximo miércoles la CTA Autónoma realizará asambleas a lo largo y ancho del país, y no se descartan medidas de fuerza “para expresar la voz de las y los trabajadores, y que el Gobierno no sólo escuche y atienda los reclamos del FMI y de los grandes grupos económicos, que se enriquecen a costa de pobreza de los argentinos”.

El Secretario General de ATE Capital, Daniel Catalano, también presentó críticas y en diálogo con AM 530: “Si llegaran a congelar el pase a planta vamos a entrar en una espiral de conflicto. El pase a planta es parte de la negociación paritaria. Nosotros tenemos a 30.000 trabajadores y trabajadoras que están concursando en este momento, quisiera pensar que lo que plantea la ministra es que no van a contratar gente nueva". Molesto, cruzó: “Yo esperaba ver como iban a bajar la inflación, no cómo iban a generar otra vez la misma instancia de ataque sobre el sector público. Que no jodan, que nos digan cómo se sale del proceso inflacionario y que no nos responsabilicen a nosotros”.

Por su parte, el Secretario General de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, dijo que “esperábamos otra cosa” de la ministra de Economía. “Lo que reclamamos es un shock redistributivo”, dijo Micheli en una entrevista radial.

Por último, Yasky también fue muy crítico. El diputado nacional por el Frente de Todos y Secretario General de la CTA de los Trabajadores expresó: “La ministra Batakis eligió dar señales al mercado. Dejó de lado las otras señales, que nuestro pueblo está aguardando, y que quienes formamos parte del Frente de Todos y representamos los intereses de los trabajadores y jubilados, vamos a reclamar de distintas maneras, hasta que logremos una recomposición de los salarios que, por la urgencia, tiene que ser a través de un aumento de suma fija”. Asimismo, manifestó: “Para eso tenemos que poner nuestro reclamo en la calle, poniendo en la mira a los grandes formadores de precio”, a quienes acusó:2 “Están queriendo desestabilizar para condicionar al Gobierno”. Y confirmó: “Hemos resuelto en el Congreso de la CTA, iniciar una serie de movilizaciones en todo el país para pelear por el salario básico universal, por el impuesto a la renta extraordinaria y para que la deuda la paguen los que la fugaron”.

La respuesta del Gobierno a los gremios

Ante estas manifestaciones, desde el Gobierno confirmaron a El Destape que los concursos de regularización siguen desde fines del año pasado hasta febrero del 2023. Serán 11 mil concursos para cargos ocupados hace más de 10 años en modalidad de designación transitoria. No es un incremento en la dotación, es un cambio en la modalidad de contratación.

El Gobierno avanza con la apertura de un concurso para cubrir alrededor de 600 cargos en la planta permanente. La Secretaría de Gestión y Empleo Público, dependiente de la Jefatura de Gabinete que conduce Juan Manzur, lo anunció la semana pasada mediante el Boletín Oficial y como parte del Plan de Regularización del Empleo Público.

Batakis señaló hoy que las erogaciones del sector público deberán ser eficientes. Esta situación debe alcanzar a todos los organismos del Estado nacional. Todos deben ser eficientes en el manejo de los gastos. "Este año -apuntó- continuará de acuerdo a la planificación que ya existe". Agregó que también se regulará el ingreso de personal “a todos los organismos del Estado”.