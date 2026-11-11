"Para siempre en nuestros corazones": Axel Kicillof recibió al papa León XIV en la Basílica de Luján

El papa León XIV arribó este miércoles 11 de noviembre a la Basílica de Luján donde encabezó la misa de clausura de su histórica visita pastoral a la Argentina. En su llegada al predio de la plaza Belgrano, el Pontífice fue recibido por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con quien protagonizó un saludo cordial ante una multitud de fieles que se acercó para participar de la celebración.

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El mandatario provincial actuó como anfitrión institucional en territorio bonaerense y le dio la bienvenida al Santo Padre en la capital nacional de la fe. Tras descender del vehículo que lo trasladó hasta la Basílica, León XIV estrechó la mano de Kicillof y mantuvo un breve intercambio con el gobernador.

El mandatario estuvo acompañado por integrantes de su gabinete y autoridades locales. El saludo se produjo en el tramo final de la agenda del Pontífice en el país, luego de varios días de actividades religiosas e institucionales.

A través de sus redes sociales, Kiciilof publicó: "Nos alegra profundamente que haya podido disfrutar del cariño de todo un pueblo que, como bien dijo, siempre está dispuesto a tender una mano para el que lo necesita".

El emotivo último mensaje de León XIV en Argentina

Tras haber concluido la multitudinaria misa en Luján, el papa León XIV compartió un emotivo mensaje para despedirse de la Argentina, luego de una visita de cuatro días con actividades religiosas y encuentros con fieles de todo el país. A través de sus redes sociales, el Pontífice expresó su agradecimiento y recordó a Francisco, su antecesor.

“Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa”, expresó León XIV en una publicación acompañada por una fotografía junto a la Virgen de Luján.

En ese mismo posteo dejó una de las frases más significativas de su paso por la Argentina: “Pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”. Con estas palabras, el líder de la Iglesia Católica destacó el vínculo que construyó con el pueblo argentino durante su primera visita apostólica.

"Sigamos unidos en Cristo. Rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján. ¡Hasta siempre mi querida Argentina!", concluyó su mensaje. Las actividades estuvieron marcadas por la asistencia multitudinaria de los fieles en la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Córdoba y Luján, donde pudieron escuchar las referencias al papa Francisco.