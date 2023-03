Tras la postergación por el masivo apagón, así será el discurso de Kicillof en la apertura de sesiones

Finalmente, el lunes 6 a las 8 de la mañana el gobernador dará su discurso inaugural en la Legislatura bonaerense. Los reclamos que hará y los ejes de su discurso.

Tras la suspensión del acto inaugural el 1 de marzo pasado debido al masivo apagón en la Argentina, el gobernador Axel Kicillof dará su discurso este lunes a las 8 de la mañana. El mandatario cumplirá con un acto meramente protocolar y de uso y costumbre, ya que ambas Cámaras funcionan con regularidad desde el primer día del tercer mes. Sin embargo, su discurso estará cargado de definiciones en este año electoral.

Para Kicilllof, el 151 período de sesiones ordinarias de la Legislatura será el escenario del cuarto discurso y el último de este primer mandato. Además, existe una gran expectativa en torno al clima electoral que hace rato se vive en todo el país y, claro, también en la provincia de Buenos Aires. Aunque aún no definió una candidatura, todos los actos y recorridas que hizo en el verano fueron en el territorio que gobierna. Y no tiene una agenda que lo hagan salir de la provincia más poblada de la Argentina.

Los ejes de su discurso

Según pudo averiguar El Destape, el Gobernador hará una "comparación" de los dos modelos de provincia posibles en su discurso: "Uno que invierte en obras, infraestructura, producción, mejoramiento de las condiciones laborales y otro de endeudamiento, fuga y desidia". Además, hará un fuerte "reclamo por los fondos de coparticipación", ya no que "lo que le falta a la provincia son todos estos años de recursos recortados".

También aprovechará la oportunidad de tener a todos los diputados y diputadas, senadores y senadoras del oficialismo y la oposición y hará un nuevo reclamo por "la ley del BAPRO". La misma se trata del proyecto de ley que restituye el 82% móvil del régimen de jubilaciones del Banco Provincia y que el 28 de febrero pasado perdió estado parlamentario.

El tratamiento de dicho proyecto se trabajó durante más de un año en conjunto con la oposición, pero, al momento de votarlo, Juntos por el Cambio no acompañó. El 14 de noviembre pasado, Kicillof realizó una conferencia de prensa y denunció lo ocurrido: “Macri se metió en un zoom y pidió que esta ley no se vote”, dijo y agregó: “Que vaya a hacer de halcón a otro lado, no en la provincia de Buenos Aires”. El tema no volvió a tratarse en la Legislatura bonaerense.

Los "derechos" que ofrece Kicillof

Por otra parte, el gobernador hará un repaso de los "hitos principales" de cada derecho que propone el dirigente. Funcionando como una virtual plataforma electoral reeleccionista, la columna vertebral del discurso será lo realizado durante su mandato.

Solo para mencionar algunas de las políticas implementadas que Kicillof destacará, se puede mencionar el "derecho a la educación" que se vio plasmado con la construcción de más de 130 nuevos edificios escolares. También hará enfásis en que el "derecho a la salud" se garantizó luego de haber "triplicado la cantidad de camas de terapia intensiva", durante la pandemia. Y también hablará del "derecho a la protección" y se referirá de la entrega de "4.500 patrulleros nuevos".

Según adelantaron fuentes del Gobierno, dirá que un total de "10.500 calles de tierra fueron convertidas en asfalto", lo que garantiza el "derecho a la dignidad". El "derecho a disfrutar" se llevó adelante con "120.000 estudiantes disfrutaron gratis de su viaje de egresados", destacaron.

Otro eje será el "derecho al hogar" y se hará hincapié en las "36.000 viviendas en construcción". Asimismo, hablará del "derecho a la producción" y de los "20 meses de crecimiento industrial". En tanto, destacará el "derecho al desarrollo" y lo ejemplificará con las mejoras en "5.200 km de rutas y 625 nuevos km de autovía". En cuanto al "derecho al trabajo", liderará con que "el desempleo es el más bajo de los últimos siete años".

Finalmente, cuando se refiera al "derecho a un Banco que produce", asegurará que se otorgó a través de "6 millones de bonaerenses con Cuenta DNI"; y al tratar el "derecho al arraigo", se concentrará en los "Centros de formación universitaria en todas las regiones de la Provincia".

El apagón que pospuso el acto

El discurso de apertura de sesiones legislativas debía realizarse el miércoles 1 de marzo. Sin embargo, ese día, a solo minutos de la hora programada, el mandatario provincial tuvo que convocar a una reunión de emergencia a todo su gabinete para discutir la situación generada por el masivo apagón energético en cerca de la mitad del país, incluida gran parte del AMBA. Ante la gravedad de los cortes, decidió suspender el acto en la Legislatura y mantenerse en estado de alerta.

Kicillof instruyó a sus ministros y ministras a “monitorear” y “atender las situaciones que pudieran generarse por los inconvenientes” ocasionados. Para ese momento, y según fuentes oficiales, el corte en la provincia había afectado, en principio, a unos 42 mil usuarios de 400 mil.