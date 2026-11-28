El Gobierno de Javier Milei incluyó en la convocatoria a sesiones extraordinarias de diciembre dos puntos clave que abren un nuevo escenario legislativo: la presentación de un nuevo proyecto de Ley de Competitividad Financiera y la autorización para que el Senado debata pliegos de designaciones y promociones judiciales.

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Ambas iniciativas forman parte del temario de 11 temas fijado mediante el Decreto 1433/2026 y el Mensaje 318/2026 para el período comprendido entre el 1° y el 31 de diciembre.

Respecto a la agenda económica, la novedad radica en el reingreso de la Ley de Competitividad Financiera, consignada explícitamente en el anexo oficial como una propuesta "a ser enviada por el Poder Ejecutivo Nacional".

Si bien aún no se conocen los detalles ni la letra chica del nuevo texto que redactará la Casa Rosada, su sola inclusión indica la intención del oficialismo de insistir con una reforma estructural para el crédito y el mercado de capitales.

Antecedentes del proyecto retirado y las negociaciones en la Cámara Alta

Para comprender hacia dónde podría apuntar la nueva iniciativa, cabe recordar el antecedente inmediato de comienzos de mes. El pasado 2 de noviembre, el Ejecutivo había enviado a la Cámara de Diputados un proyecto de Competitividad Financiera (Mensaje 314/2026) compuesto por 240 artículos. El principal impulsor de esta primera versión fue Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

El Ejecutivo busca reactivar la reforma financiera de Sturzenegger.

Sin embargo, la propuesta fue retirada de manera intempestiva al día siguiente tras la controversia generada por el artículo 230. Dicho apartado eliminaba la exención en el Impuesto a las Ganancias para los Certificados de Depósito Argentino (CEDEAR) adquiridos a partir del 31 de octubre de 2026 y para ciertos fondos comunes de inversión con activos en el exterior.

En ese momento, desde el Ministerio de Economía, el asesor Felipe Núñez explicó que el artículo "quedó de un borrador viejo", lo que derivó en la decisión oficial de retirar el paquete completo para su revisión.

Aquella versión original buscaba transformar el financiamiento productivo a través de la modernización de instrumentos para PyMEs e inversores. Proponía ampliar de 15 a 21 días el plazo de aceptación tácita de la Factura de Crédito Electrónica MiPyME, habilitar pagarés indexados y crear pagarés pagaderos en productos agrícolas —inspirados en la Cédula de Producto Rural de Brasil—.

Además, autorizaba la negociación bursátil de cupones de tarjetas de crédito y certificados de plazo fijo de largo plazo, junto con la creación del Sistema Federal de Registro de Garantías bajo la órbita del Banco Central para registrar prendas sobre activos virtuales, software, patentes y tecnología blockchain. Con el retiro formal del expediente, ninguna de esas medidas entró en vigor, por lo que el nuevo envío genera expectativa sobre qué herramientas del articulado original se reincorporarán.

El temario del Senado y el acuerdo por cargos judiciales

Por otro lado, la incorporación del punto 11 del temario habilita la consideración de los pliegos que requieren acuerdo del Senado para designaciones y promociones en el Poder Judicial y ministerios públicos.

Esta medida otorga respaldo institucional a las conversaciones en la Cámara Alta, donde en días previos la Comisión de Acuerdos comenzó a evaluar cinco pliegos vinculados a tribunales federales y dependencias del Ministerio Público de la Nación, entre ellos cargos con competencia electoral en las provincias de San Juan y Corrientes.

De esta forma, la reinclusión de la iniciativa financiera y la búsqueda de acuerdos para vacantes judiciales se integran a la agenda de fin de año impulsada por el Ejecutivo, que incluye discusiones centrales como el Presupuesto 2027 y la reforma electoral.