"Acepté la invitación a este foro por la urgencia de los temas y por el formato del encuentro: docentes, investigadoras e investigadores de universidades nacionales y privadas, sindicatos y empresarios dialogando sobre la IA con una perspectiva nacional y soberana", afirmó Sergio Massa.

Sergio Massa participó este jueves en la ciudad de Córdoba del foro "IA y políticas públicas: Una propuesta soberana para la democracia, el trabajo y el buen vivir", organizado en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), donde propuso construir una agenda de Inteligencia Artificial enfocada en la producción, el empleo y el desarrollo.

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¿Qué planteó Sergio Massa sobre la Inteligencia Artificial y el futuro del trabajo?

Durante su intervención en el foro, Massa remarcó la necesidad de abordar el desarrollo de la Inteligencia Artificial desde una perspectiva nacional y soberana, articulando a docentes, investigadores de universidades públicas y privadas, sindicatos, empresarios y gestores públicos.

"Acepté la invitación a este foro por la urgencia de los temas y por el formato del encuentro: docentes, investigadoras e investigadores de universidades nacionales y privadas, sindicatos y empresarios dialogando sobre la IA con una perspectiva nacional y soberana", afirmó el exministro y referente del Frente Renovador.

En ese marco, sostuvo que la innovación debe servir para elevar la productividad, cuidar el empleo y orientar las herramientas tecnológicas hacia el desarrollo del país. También valoró que las mesas de trabajo incluyeran a cuadros con trayectoria en la gestión estatal y adelantó que solicitó un ejemplar del libro anunciado para marzo con el objetivo de incorporar un capítulo sobre Inteligencia Artificial en la plataforma de su espacio político.

¿Cuál fue el diagnóstico sobre el sistema científico y universitario en Córdoba?

La jornada incluyó además una reunión de trabajo con investigadores, docentes y autoridades de la UNC, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el CONICET. Allí se abordó el impacto del ajuste presupuestario, la precarización laboral y el deterioro salarial que atraviesa el sector científico-tecnológico frente a las políticas del Gobierno nacional.

Los trabajadores de la ciencia expusieron las dificultades para sostener líneas de investigación y equipos en el país. A partir de ese intercambio, el encuentro concluyó que el respaldo estatal al sistema científico y universitario es condición indispensable para el desarrollo presente y futuro de la Argentina.

De las actividades participaron el decano de la FAMAF, Pedro Pérez; la vicedecana, Romina Arroyo; el legislador provincial Juan José Blangino; la concejala Tania Kyshakevych y los especialistas Mariano Zukerfeld, Valeria Brusco y Javier Ntaca, junto a dirigentes locales del Frente Renovador.