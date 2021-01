El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, habló luego de darse a conocer el video en el que se ve a seis efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires haciéndole la venia a la ex ministra, Patricia Bullrich. Berni admitió que no despediría a un policía por haber saludado a una ex autoridad, pero sí quiere averiguar qué hacían en un acto político.

Tras aclarar que no piensa "sancionarlos" ya que "saludaron como corresponde, con respeto y con una formación profesional", Berni sí planteó que "hablará personalmente" para determinar si la presencia de los seis policías en la actividad de Bullrich en la localidad balnearia estaba justificada.

"Si no hay justificación y hay motivos para sancionar, serán sancionados", afirmó el ministro bonaerense a Radio 10. En este sentido, aclaró que si el ingreso de los policías al local en el que se encontraba Bullrich tuvo por objeto asistir a alguna persona por algún problema de salud, entonces "actuaron correctamente". Por el contrario, si entraron a la confitería para presenciar una actividad partidaria, "incurrieron en una falta disciplinaria".



Luego, el ministro respondió a la versión que indicaba que despediría a los oficiales y admitió: "Tendría que estar loco para echar a un policía por saludar respetuosamente a una ex autoridad".

Por su lado, los efectivos que protagonizaron el episodio del saludo a Bullrich grabaron un video en el que dijeron haber sido "usados políticamente". Del video explicativo participaron cinco hombres y una mujer que forman parte del Grupo de Prevención Motorizado (GPM) y la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI). En el mismo, explicaron que pensaban que había disturbios en el lugar y cuando entraron, los recibieron con aplausos y cámaras por lo que decidieron saludarla "protocolarmente como corresponde por la investidura que ejerció en su momento la ex ministra de Seguridad".

Sobre este tema, Berni opinó que "lamentablemente, intentaron hacer una operación política". "Últimamente les viene saliendo todo mal", afirmó el ministro en Intratables y sostuvo que "usaron a la Policía, la engañaron haciéndola entrar, editaron imágenes. En definitiva, es una payasada más de las que (Bullrich) nos tiene acostumbrados".





Mientras tanto, Bullrich decidió utilizar su cuenta oficial de Twitter para pedir "que no comience una campaña de represalias contra policías que saludan a quien ejerció un cargo y muestran respeto institucional" y escribió: "Métanse conmigo, pero #ConLosQueCuidanNo".