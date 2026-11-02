Una senadora de LLA y pastora evangélica justificó a Milei: "La Biblia dice que el que no trabaja, no coma"

La senadora neuquina de La Libertad Avanza (LLA) y pastora evangélica Nadia Márquez aseguró que no hay ninguna "contradicción" entre el cristianismo y las medidas adoptadas por el gobierno de Javier Milei desde diciembre de 2023. "La Biblia también dice: 'El que no trabaja, que no coma'", declaró la funcionaria en los días previos a la llegada del papa León XIV.

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Ante la consulta del periodista Reynaldo Sietecase sobre los pasajes de la Biblia que hacen referencia a la justicia social, Márquez preguntó: "¿En qué basa de la Biblia eso que dice?". Cuando el conductor le aseguró —tras una nueva interrogación de la libertaria— que sí había leído el libro completo, la legisladora le dijo que lo preguntaba "poder entender cuál es el marco" desde el que le hablaba.

"La Biblia siempre habla de los vulnerables, de los pobres. Pero no es que no veo la contradicción, no creo que la haya. Porque este gobierno es el que más ha ayudado y ha sacado a los intermediarios y gerentes de la pobreza y tiene, en términos porcentuales y absolutos, los valores más altos, por ejemplo, de la Asignación Universal por Hijo, de la Tarjeta Alimentar y de todo el sistema que tiene de protección para personas que después de tantos años de populismo están a la deriva", respondió convencida la senadora en diálogo con Radio con Vos.

Luego, agregó: "Por otro lado, lo que nosotros hacemos es fortalecer también todo lo que tiene que ver con el trabajo. Y la Biblia también dice 'el que no trabaja, que no coma'. Eso también lo dice la Biblia. Y no se refería al que no podía; se refería al que no quería, al vago. Entonces no hay contradicción en eso".

Nadia Márquez, junto a Patricia Bullrich y Agustín Coto.

¿Quién es Nadia Márquez?

En la página oficial del Senado, se define a la senadora Márquez como abogada y pastora evangélica. Si bien nació en la Ciudad de Buenos Aires, desarrolló gran parte de su vida en Neuquén, donde se recibió de abogada en la sede neuquina de la Universidad Católica de Salta. Además de haber sido docente, se desempeñó como presidenta de la Asociación Mutualista Evangélica Neuquina (A.M.E.N.).

Respecto a la función pública, en 2019 fue electa concejala de la ciudad de Neuquén y en 2023 consiguió una banca en la Legislatura provincial. Sin embargo, desde 2025 cumple su mandato como senadora nacional por el oficialismo libertario.