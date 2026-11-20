La Vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, firmó el decreto que avala la presentación de los cuatro senadores que tendrán una silla en el Consejo de la Magistratura para el mandato 2026-2030. De esta manera, por el PJ irán Florencia López (La Rioja) y Eduardo "Wado" de Pedro (Buenos Aires); por LLA, la karinista Nadia Márquez (Neuquén); y, por la UCR, el bonaerense Maximiliano Abad. El oficialismo sufrió una derrota porque hasta último momento La Libertad Avanza peleó para tener dos bancas y no una. La jugada del peronismo fue que el senador riojano Fernando Rejal se reintegrase al bloque del PJ como senador número 22 y así el espacio superó por un miembro a La Libertad Avanza.

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Qué pasa con los candidatos de Diputados

Por la Cámara de Diputados, en cambio, el peronismo perderá a un integrante en el Consejo y solo estará representado por Guillermo Michel. Mientras que La Libertad Avanza pasará a tener dos consejeros al haberse convertido en la bancada más numerosa de la Cámara baja: mantendrá a Gonzalo Roca y sumará a Gisele Castelnuovo. La última silla es objeto de disputa entre el PRO y Provincias Unidas.

La ley 24.937 establece que los consejeros en representación del Congreso nacional son designados “a propuesta de los respectivos bloques”: dos para la bancada con mayor representación legislativa, uno por la primera minoría y otro consejero restante por la segunda minoría.

Al tener 18 integrantes, Provincias Unidas constituye la segunda minoría y desplaza al PRO que tiene una 12.

El bloque que preside Cristian Ritondo, sin embargo, reclama ese lugar porque considera que aunque la ley no lo explicite deben ponderarse los interbloques, en cuyo caso a la docena de legisladores del PRO deberían contabilizarse además a los radicales, el MID, Karina Banfi y José Luis Garrido, llegando a 22 bancas.

En el caso de que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, decidiera zanjar esta puja a favor del PRO, el asunto podría judicializarse.

Con información de Noticias Argentinas