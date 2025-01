Waldo Wolff y Javier Alonso

Cuando parecía que tanto desde provincia de Buenos Aires como desde Ciudad Autónoma los ánimos se habían calmado, luego de que ambos ministros de Seguridad mantuvieran un cónclave en la sede de Puente 12 (La Matanza) el lunes por la mañana, las acusaciones públicas continuaron durante la tarde y el diálogo entre las partes volvió a quedar trunco.

El titular de la cartera de Seguridad provincial, Javier Alonso, acusó al gobierno porteño de hacer un “show mediático” con la inseguridad. “No permitamos que nadie se arrogue el derecho de apropiarse del dolor de las víctimas. La seguridad de nuestros vecinos no puede ser una herramienta política ni un show mediático”, escribió en sus redes sociales y agregó: “Es un desafío que exige trabajo serio, compromiso y cooperación real entre todos los niveles de gobierno. Que no intenten arrastrarnos a un lodazal donde sólo ellos salen salpicados. Nosotros seguimos enfocados en soluciones reales, en el fortalecimiento de las instituciones y en la construcción de una provincia más segura para todos”.

El posteo del ministro de Seguridad bonaerense

Waldo Wolff, ministro de Seguridad porteño, no se quedó atrás y respondió la misiva: “Después de haber gobernado la PBA 40 años, todavía no entendieron que la gente quiere soluciones, con las chicanas siguen sufriendo la inseguridad. Lo espero para trabajar cuando quiera”. Curiosamente, en los 40 años que Wolff le adjudicó a Alonso, que forma parte de un gobierno peronista, incluyó los cuatro años de María Eugenia Vidal, actual diputada del PRO, y los ocho de Daniel Scioli, actual funcionario nacional de Javier Milei.

Los reclamos de PBA por la inseguridad

Según información brindada por el propio ministro bonaerense, en 2004 la provincia registraba “cerca de 2.700 homicidios anuales”. Para 2014, la cifra había bajado a “alrededor de 1.700”, y en 2024 “se redujo a 810”. “Nos duele cada vida arrebatada por asesinos, y por eso cada día redoblamos nuestros esfuerzos para reducir los homicidios”, afirmó.

En tanto, Alonso recordó el fondo que recortó el gobierno de Javier Milei. “Se trata de $700.000.000.000 (setecientos mil millones de pesos) del Fondo de Fortalecimiento Fiscal correspondientes al año 2024, que el Gobierno Nacional les niega a los vecinos de nuestra provincia”, informó.

Otra premisa que sostienen desde provincia de Buenos Aires tiene que ver con los últimos datos brindados por el gobierno nacional. “La ministra Patricia Bullrich presentó un dato contundente: en 2024, la tasa de homicidios en el país se redujo de 4,4 a 3,8 por cada 100 mil habitantes, una caída del 13,6%. Este logro, indiscutiblemente, es producto del trabajo comprometido desde la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, Jorge Macri tergiversó cifras oficiales al afirmar que la tasa de homicidios en la provincia era de 7,5, cuando el dato correcto, según lo difundido por la ministra nacional, es 4,5. No se puede gestionar la política de seguridad mintiendo sobre la estadística criminal para sacar un rédito político”, cargó Alonso.

Las propuestas de CABA por la inseguridad

Desde Ciudad Autónoma, Waldo Wolff detalló las 5 propuestas que llevó a la reunión con el gobierno bonaerense. El ministro pidió “crear una mesa de abordaje preventivo” entre el ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y los municipios en donde se registran la mayor cantidad de enfrentamientos: “La Matanza, Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda, Merlo y Morón”. La misma contaría “con la colaboración del Ministerio de Seguridad de la Ciudad”.

También, propuso “establecer corredores seguros en franjas horarias donde se registran la mayor cantidad de enfrentamientos: de 20 a medianoche, y de 5 a 8 h”. La tercera propuesta es la de “enlazar el sistema de posicionamiento de Provincia con los teléfonos ´poc´ de las policías de la Ciudad que, in itinere (locución latina que significa "en el camino"), se desplazan a cumplir servicio o regresan a sus domicilios”. Una vez que cruzan el anillo digital hacia el lado bonaerense, Wolf propuso “activar la geolocalización en ámbitos de Operaciones para hacer un seguimiento y tener una alerta temprana en caso de ataque”.

El posteo del ministro de Seguridad porteño

Las últimas dos iniciativas son las de “profundizar un plan de trabajo colaborativo” con el fin de abordar otros patrones delictivos como los de “motochorros, bandas organizadas que roban vehículos y robo piraña que, generalmente, ingresa a la Ciudad desde las estaciones de tren o los puentes del Sur”. Finalmente, la implementación de “retenes coordinados a un lado y al otro de la General Paz y los puentes de acceso al Sur de la Ciudad, con el fin de saturar, llevar adelante controles y reducir la siniestralidad a lo largo de toda la mancha urbana”.