Restricciones por COVID: PBA tendrá clases pero la Ciudad no

Tras el anuncio de Horacio Rodríguez Larreta que el próximo miércoles, jueves y viernes no habrá clases y se recuperarán en navidad, en la provincia gobernada por Axel Kicillof, más de la mitad de los distritos tendrá clases presenciales y el resto serán virtuales.

El jueves a la noche, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, informó en conferencia de prensa que “el próximo miércoles, jueves y viernes no habrá clases” presenciales ni virtuales y que las mismas se recuperarán el “20, 21 y 22 de diciembre”. De esta manera el dirigente porteño quitó la posibilidad que los alumnos y alumnas puedan acceder a la educación.

Los distintos gremios docentes repudiaron la decisión y lo compararon con la provincia de Buenos Aires, en donde en más de la mitad de los distritos las clases son presenciales y en el resto son virtuales. El sistema de fases, actualizado el miércoles 19 de mayo, ubica 61 ciudades en Fase 2, donde las clases serán virtuales; en tanto que habrá clases presenciales en los 64 distritos de Fase 3 y en las 10 localidades restantes que están en Fase 4.

En diálogo con El Destape, Roberto Baradel, Secretario General de SUTEBA, ratificó que “en CABA hablan de priorizar la educación y dejan 3 días sin clases, cuando podrían dar clases virtuales y podrían darles las netbooks a aquellos chicos y chicas que no tienen”. Y agregó: “Si hubieran tomado las medidas a tiempo no estaríamos en esta situación”.

Además señaló que “hicieron politiquería y especularon con la educación” y recordó que “nunca les importó la educación porque dejaron a los chicos y chicas sin clases, las suspendieron completamente”.

Respecto del debate en relación a si “las escuelas contagian o no”, el sindicalista explicó: “Hay que escuchar a los médicos del Garrahan; siempre que haya actividades que generen circulación de personas va a haber mayores contagios, y también se da con la presencialidad en determinados momentos, por eso es un medida sanitaria”. “No se entiende qué parte no comprende el Jefe de Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando los especialistas, la evidencia científica y la experiencia nacional e internacional nos enseñaron que cuando hay circulación mayoritaria de personas aumentan los casos”, espetó.

Por su parte, el Secretario Adjunto de UTE, Eduardo López, cruzó la decisión del Jefe de Gobierno porteño de suspender las clases de miércoles a viernes y señaló que “Larreta hizo un paro a las clases; le decimos a Larreta que no deje para Navidad lo que podemos hacer hoy”.

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente de CTERA agregó que la semana entrante, “los maestros van a dar clases igual de manera virtual porque van a sostener el vínculo con la comunidad”. Asimismo López destacó que “Larreta hace un lockout patronal a las clases; no quiere que demos clases virtuales”.

Además el gremialista advirtió que “ya fallecieron 15 docentes desde las clases presenciales. No los devuelve ninguna encuesta” y concluyó que “nosotros, de esto, no nos olvidamos más. Los muertos no vuelven. Hay familias destruidas”.