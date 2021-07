Nicolini ratificó que hubo cambios en "las exigencias los laboratorios" por las vacunas

La asesora presidencial destacó que el DNU de Alberto Fernández es para "avanzar en la firma de nuevos contratos".

La asesora de la Presidencia, Cecilia Nicolini, destacó que el DNU de Alberto Fernández intenta y busca "avanzar en la firma de nuevos contratos" para, por ejemplo, "adquirir vacunas pediátricas". En ese sentido, aseguró que se modificaron "las exigencias que los laboratorios tenían".

"El objetivo del Presidente de firmar este DNU es de alguna manera ampliar el marco legal para que nos permita en primera instancia poder adquirir vacunas pediátricas, para niños, niñas y adolescentes", añadió Nicolini en Radio del Plata. Por otro lado, agregó que se llegó "a un espacio de negociación, de creación de valor donde se pueden poner de acuerdo las partes".

Sobre las dificultades que demandaron las tratativas para un acuerdo, Nicolini recordó que en la negociación de estos contratos "existe un marco de confidencialidad" y por ello "algunos detalles no se pueden dar". Pero remarcó: "Lo importante es que las exigencias que los laboratorios tenían en un primer lugar no son con las que llegamos a esta negociación y que finalmente se plasman en un DNU".



La asesora de la Presidencia dijo que el DNU "da ese marco legal para poder avanzar no solamente con la firma de nuevos contratos", por ejemplo con los "laboratorios americanos como Pfizer, pero también Moderna y Janssen", sino permite la creación de "un Fondo de Reparación Covid-19 que tienen muchos países".



Detalló sobre ese fondo que "es una manera más de salvaguardar los intereses y la salud de aquellos que se vacunen en territorio argentino" para "responder ante eventuales daños que puedan causar estas vacunas".

¿Cuáles son los cambios?

Uno de los factores que se modificaron y "que fueron allanando el camino" fue el cambio en la "información sobre cómo entregan las vacunas" y desde cuándo el "Estado se hace responsable", afirmó. En el caso Pfizer por ejemplo, Nicolini dijo que "evolucionó en toda la cuestión logística. Al principio la gran preocupación eran esos 'super freezer' para poder mantener esa vacuna y pensar cómo puedo recibirla y poder distribuirla en un país tan extenso como Argentina y llegar a cada rincón con una vacuna que se mantiene a menos 70 grados. Ahora la farmacéutica la entrega en unos dispositivos preparados para mantener la vacuna durante 5 días".

Más allá de Pfizer, Nicolini indicó que "no es la única vacuna pediátrica que está avanzando" pero que sí "es una herramienta más" además de contar con la aprobación de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA). Y confirmó que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) "está dialogando con las autoridades de Sinopharm" y con las responsables de las Sputnik V, Abdala, Soberana II y Moderna "para eventualmente poder aprobarlas".