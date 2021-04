En las últimas semanas, el número de casos de COVID-19 subió de manera violenta en diferentes puntos del país. En este punto, la Ciudad volvió a superar sus contagios diarios y hasta llegó a un porcentaje de ocupación de camas en el sector público que superó el 80%. En medio de este problema sanitario, Juntos por el Cambio desobedeció las restricciones realizadas por el Gobierno Nacional y, encima, ahora admiten que "tendrá que haber nuevas medidas".

La interna de Juntos por el Cambio volvió a mostrar peligros para la salud. Mientras Patricia Bullrich realiza un amparo judicial contra las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional a través de un DNU y mientras otros partidarios de esa coalición llaman a la desobediencia civil, Fernán Quiros, ministro de Salud de Ciudad sostiene que "tiene que haber nuevas medidas".

La ocupación de camas de terapia intensiva en el sector público llegó hoy al 81,7%, mientras que se reportaron 70 fallecidos y un total de 2.869 nuevos casos de coronavirus. De acuerdo al reporte, la ocupación de camas UTI aumentó 2% en 24 horas, ya que ayer ese porcentaje era de 79,7 y 77,3 el viernes. Según el reporte de hoy, en el sistema de salud público están ocupadas actualmente 368 camas con pacientes en estado de gravedad, sobre un total de 450 disponibles para pacientes en esta situación.

En charla con La Cornisa, Fernán Quirós retrocedió con sus frases y sostuvo que "si con estas medidas la curva en la Ciudad no baja, no va a alcanzar" y además, agregó que si hay otro grupo de medida que "no alcanzan, naturalmente vamos a tener que hacer algo". Por otro lado, el propio Ministro de Salud entró en una contradicción ya que en las últimas semana sostuvo que, en realidad, los casos "No subían" sino que estaban "en una meseta". Sin embargo, un apr de días después cambió su discurso.