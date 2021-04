Clases en Ciudad: nuevo fallo obliga a garantizar la virtualidad

Luego del fallo del último domingo en el cual una cámara de apelaciones posibilitó la presencialidad en las escuelas de la Ciudad, en las últimas horas se conoció un fallo en el cual se sostiene que se debe garantizar la virtualidad a todos aquellos que no quieran concurrir a las escuelas.

A través de un fallo, el juez Guillermo Scheibler ordenó al Gobierno de la ciudad que, hasta que la Corte Suprema se pronuncie, no se computen las faltas a los estudiantes que no asistan a clases presenciales. Asimismo, llamó a que se adopten las medidas necesarias a fin de garantizar la escolaridad virtual en los chicos que no deseen asistir a la escuela priorizando el DNU del Gobierno Nacional.

Vale recordar que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires falló este domingo en favor de la presencialidad de las clases en el distrito, al pronunciarse sobre una presentación hecha por organizaciones de docentes contra el DNU del Gobierno nacional que establece la suspensión de la actividad por 15 días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para contener la segunda ola de coronavirus.

Justamente, después de conocerse el fallo de la Justicia porteña, desde diversos gremios docentes llamaron a un paro contra el dictado de clases presenciales. Los gremios docentes UTE y Ademys volvieron a llamar a una medida de fuerza para este martes. También se adhirió la seccional porteña de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)

En un comunicado explicaron que "a última hora de la noche del domingo, el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, sosteniéndose por una estrategia de Lawfare, dio la orden de continuar con la presencialidad escolar desconociendo el Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el Poder Ejecutivo Nacional".