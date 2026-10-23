"Es un secreto": el video de Bullrich para agitar su candidatura y volver a desafiar a Milei

La senadora Patricia Bullrich volvió a sorprender con un sugestivo video en el que hace énfasis en la Presidencia del Senado de la Nación, en medio de los rumores de su candidatura en las elecciones presidenciales de 2027. Hace algunos días, Bullrich evitó dar precisiones sobre su futuro, aunque su nombre suena como compañera de fórmula del presidente Javier Milei en 2027. “No comments”, respondió en las últimas horas.

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Para musicalizar el video que publicó esta mañana en su cuenta de X, la legisladora utilizó la canción “Es un secreto”, del grupo Plan B, mientras se suceden distintas imágenes de la Cámara Alta. Entre las referencias hay dos centrales: la puerta de ingreso al despacho de la actual titular del Senado y el sillón ubicado en el recinto desde donde se presiden las sesiones. “Conozco tu debilidad y lo que hacer para envolverte”, inicia la pieza musical. La elección podría referenciar la disputa que tiene la Casa Rosada con Victoria Villarruel.

El video dura 28 segundos y cierra con una imagen de la senadora en su despacho.

Bullrich marcó distancia de Milei y aseguró que está "preparada para ser Presidente"

Bulllrich afirmó que está “preparada para ser Presidente”, aunque evitó confirmar una futura postulación y sostuvo que las candidaturas deben definirse más cerca de la elección. “Uno tiene que saber esperar su momento”, afirmó en una entrevista con Infobae.

Consultada sobre una eventual fórmula con el presidente Javier Milei, Bullrich respondió que él no le ofreció la Vicepresidencia. Ante la repregunta sobre si aceptaría esa propuesta, evitó dar una definición y consideró que aún no es tiempo de conformar equipos electorales. “Estamos a un año todavía”, dijo en relación con el escenario político.

La exministra de Seguridad ubicó su prioridad en la marcha de la gestión. “Hoy estoy trabajando para que el proyecto llegue con una economía que la gente sienta”, planteó al referirse a la necesidad de que la recuperación alcance la vida cotidiana de los ciudadanos.

Hay una realidad que pegó fuerte para Bullrich: desde que jugó a ser oposición de Milei empezó a caer en su imagen positiva. Es un común denominador de la mayoría de las encuestas del último trimestre. Pasó de estar primera a cuarta en los rankings entre la dirigencia política. Un síndrome que también sufrió Victoria Villarruel en su momento: gozaba de buena imagen y buen diferencial pero cuando rompió con Milei empezó a caer en las encuestas estrepitosamente.