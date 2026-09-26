Luego de que Javier Milei utilice su discurso en la ONU para cuestionar la ocupación británica en las islas, un alto funcionario del Reino Unido advirtió que su país está "armado y preparado" para defender las islas. También aseguró que se encuentra en el momento de mayor "riesgo de guerra" que vivió en su vida, al referirse al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y el aumento de la tensión con la OTAN.

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"Esto no es 1982. Los argentinos carecen de la capacidad para tomar las Islas Malvinas. Nosotros tenemos la capacidad de defenderlas", dijo el secretario de Defensa, Wes Streeting, en diálogo con el medio británico The Sun.

¿Qué respondió el Reino Unido al reclamo de Javier Milei por las Islas Malvinas?

El funcionario inglés acusó de "propaganda falsa" los planteos de Milei, quien desde principios de este mes tuvo un giro discursivo en la causa Malvinas con el aumento de sanciones a las empresas petroleras que participan de explotaciones hidrocarburíferas en las islas.

"Lo que hemos visto del presidente de Argentina es lo mismo que oímos de los argentinos año tras año: quejarse de las Malvinas, diciendo que son suyas", señaló sobre las islas ocupadas por el Reino Unido desde 1833.

Autodeterminación y despliegue militar: la postura inflexible de Londres

Ante el pedido argentino de abrir negociaciones sobre su soberanía, Streeting agregó: "Este asunto se resolvió en 1982, y sigue siendo la voluntad firme de los habitantes de las Islas Malvinas, la inmensa mayoría de los cuales, como saben, eligen ser británicos, y nosotros apoyamos a las Malvinas”.

Al ser consultado sobre si el Reino Unido es capaz de proteger militarmente las Malvinas si Argentina enviara buques de guerra, Streeting respondió que "sí", aunque descartó hablar de guerra. "Los argentinos no tienen la capacidad de tomarlas, Gran Bretaña sí tiene la capacidad de defenderlas", insistió.

¿Cuál es la mayor amenaza de guerra para el Reino Unido en la actualidad?

Según explicó, el funcionario de Defensa cree que la mayor hipótesis de conflicto armado la tiene con la Rusia de Vladimir Putin, a quien criticó por sus "ambiciones imperialistas" y calificó como "la mayor amenaza" para su país.

"Tenemos una guerra en nuestro continente. Tenemos un presidente ruso con ambiciones imperialistas, que constantemente pone a prueba las defensas de Gran Bretaña, las defensas de la OTAN y la fortaleza de nuestras alianzas", señaló.

Al plantear que el Reino Unido debe invertir en sus Fuerzas Armadas para no estar en desventaja, Streeting agregó: "La cruda realidad es que nos enfrentamos a un riesgo de guerra mayor que en cualquier otro momento de mi vida".

"Por lo tanto, la cruda realidad es que nos enfrentamos a un riesgo de guerra mayor que en cualquier otro momento de mi vida", dijo el funcionario inglés de 43 años.