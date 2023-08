El gobierno ordenó quitarle los planes sociales a los imputados por los saqueos

Dicha decisión se suma a la de subsidiar a los comerciantes afectados por los hechos. Desde Economía solicitaron a Desarrollo Social un aporte no reembolsable de 7 millones de pesos.

El gobierno nacional ordenó quitarle los planes sociales a todas aquellas imputadas por los saqueos a comercios y supermercados durante la pasada semana en diferentes puntos del país. Dicha determinación se suma a la dispuesta ante el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz, de otorgar un subsidio de 7 millones de pesos a comerciantes víctimas de los violentos ataques.

El texto, redactado el pasado viernes 25 de agosto, tiene la firma del candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, y está dirigido para Tolosa Paz. "Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de hacerle saber que he dispuesto el otorgamiento de un aporte no reintegrable de siete millones de pesos a los comerciantes que resultaran víctimas de los robos en poblado y en banda ocurridos la semana próxima pasada", informa en el documento el ministro.

"En mérito a ello y atento al esfuerzo económico que hace el gobierno en relación a estos sucesos, es que le solicito, tenga a bien proceder a la suspensión, en el marco de la normativa vigente del beneficio social asignado a las personas que hayan sido imputadas en las diferentes causas por la comisión de los delitos descriptos", completa Massa.

Cabe resaltar que el titular de Hacienda ya había anunciado el pasado miércoles, a través de una conferencia de prensa desde Washington, donde atravesó una cargada agenda con el foco puesto en negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el apoyo económico para los comerciantes afectados. "Hay dos planos para mirar. Uno es el de los delincuentes, y la causa u origen de ese delito. Sería responsabilidad de jueces y fiscales buscar si se trata de delincuentes o delincuentes instigados. Y el segundo es el de la gente de laburo, el comerciante, el supermercadistas que trabaja todos los días, levanta la persiana y fue víctima de un delito", marcó.

Qué dijo Tolosa Paz

Desde el Ministerio de Desarrollo Social explicaron que pidieron al Ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández, la nómina de los detenidos para poder cruzar con la nómina del Potencial Trabajo. En la primera nómina que envió el Ministro de Seguridad hay 8 de los 92 detenidos por los hechos de público conocimiento que se dieron la última semana. En estas horas llegó una segunda nómina más ampliada luego de los últimos episodios y el Ministerio está terminando de chequear la información para analizar eventuales bajas a titulares del Potenciar Trabajo involucrados en los hechos de la semana pasada.

“Vamos a ir con mucha contundencia a dar un mensaje claro, que el programa Potenciar Solo tiene una intención, que es que se incluyan laboralmente aquellos hombres y mujeres que no tienen trabajo en la Argentina”, sostuvo la ministra Victoria Tolosa Paz.

Subsidios a los saqueados

En esa línea aseguró que, junto a la Secretaría de Industria, se haría un aporte no reembolsable de hasta 7 millones de pesos "para recuperar el capital de trabajo". Regirá para todos aquellos que hayan realizado la denuncia y una constatación de las pérdidas en las provincias de Neuqué, Buenos Aires, Río Negro, Córdoba y Mendoza. "Creemos que la gente de trabajo que fue víctima de un delito, de alguna manera tiene que ver con el Estado su capacidad de respuesta y protección", agregó Massa.

"Le pedimos a la gente de la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Economía que arme un equipo de seguimiento, porque lo que no nos puede pasar es que esos delincuentes, que arrebataron un comercio o un supermercado, entren por una puerta y salgan por la otra de la comisaría", sentenció.