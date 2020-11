Santiago Cafiero destrozó a Mauricio Macri: "Tiene muy poco para aportar"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo que el expresidente Mauricio Macri "tiene muy poco para aportar" porque su estrategia "es enojar más a los que ya están enojados" y "angustiar más a la gente que ya está angustiada" por los efectos de la pandemia de coronavirus.

Cafiero definió como "muy hipócrita" la posición de Macri porque "plantea que está dispuesto al diálogo político pero pone condiciones" y advirtió: "Nunca el diálogo político es con condiciones".

"Cuando el Presidente se reunió en tres oportunidades con los bloques de la oposición, no fue a agenda cerrada ni con condicionamientos. Macri nunca se reunió con los bloques de la oposición en sus cuatro años de mandato", recordó en una entrevista con Infobae y dijo que el Gobierno espera que la oposición practique el "diálogo político y el diálogo democrático que declama" en el Congreso Nacional.

Cafiero sobre la carta de Cristina y el liderazgo de Alberto

Asimismo, el jefe de ministros desterró las especulaciones desplegadas a partir de la carta de Cristina Kirchner y reafirmó que es Alberto Fernández quien "toma decisiones y manda" y expresa un liderazgo que "no está en discusión". En ese sentido, destacó el rol de la vicepresidenta, a quien definió como "una jugadora colaborativa" y no conflictiva.

"Éste es un liderazgo consensual. Alberto Fernández lo que viene a incorporar es un liderazgo consensual en la política argentina. Nosotros partimos de una base, hicimos un frente político y lo que logramos fue la unidad en la diversidad", resaltó.

Y enfatizó: "Ese logro de la unidad en la diversidad tuvo un logro evidente desde el punto de vista electoral, ahora, también es un logro que nosotros tenemos que sostener desde el punto de vista del ejercicio del poder. Hablaría muy mal de nosotros que una vez que llegamos al Poder Ejecutivo nos desentendemos de esa diversidad".

Sobre la carta publicada por CFK días atrás, en la que hace referencia a "funcionarios que no funcionan", Cafiero consideró que la "construcción argumental" apunta a que "en un Gobierno puede haber aciertos y errores". "Las críticas seguirán siendo descarnadas porque lo que no se le perdona al Gobierno es su orientación política. Esa es la lectura de ese párrafo", opinó en una entrevista con Infobae.

Por su parte, aclaró que no está disconforme con ningún ministro, pero que existe "cosas para corregir de muchos", incluido el mismo. Sobre Cristina, indicó que "es una jugadora muy colaborativa y se complementa con el Presidente". "Ella incluso hasta lo expresa en esa carta: dice que las decisiones las toma el Presidente, porque estamos en un sistema presidencialista", subrayó.

Cafiero sobre la crisis provocada por el coronavirus

En otro orden, el jefe de ministros explicó que el impacto de la pandemia en la economía "no es una justificación ni una construcción argumentativa" del Gobierno, sino que "tiene que ver con describir un diagnóstico".

"No es la pesada herencia (...); no es una excusa, es una realidad (...) El Fondo Monetario Internacional dice que esta crisis es comparable con la de 1930 y quizás más profunda. Quiere decir que el 95% del PBI per cápita de todo el mundo va a caer. Fijémonos la dimensión de esta crisis, porque siento que por ahí estamos naturalizando los números, naturalizando las muertes, naturalizando los contagios, naturalizando el impacto brutal que ha tenido y que sigue teniendo la pandemia en el mundo y en Argentina. Y eso es un error", subrayó.

En este escenario, destacó la reducción de la deuda con los bonistas externos que logró el Gobierno y que permitió "duplicar el presupuesto de obras de infraestructura, aumentar un 50% el presupuesto de salud, aumentar el presupuesto en ciencia y tecnología y aumentar el presupuesto en educación".