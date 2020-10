"La crítica que recibimos también es a la orientación política", manifestó Santiago Cafiero.

En diálogo con Letra P, el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero se pronunció sobre los cuestionamientos a la carta escrita por Cristina Fernández de Kirchner. Al hacerlo, también se refirió a los motivos por los que cree que el Gobierno de Alberto Fernández recibe constantes críticas que exceden lo que a la gestión respecta. "Nos critican porque somos peronistas", enfatizó el funcionario.

"(La carta de Cristina) es de apoyo al Presidente. Se hizo una interpretación muy simplista en los medios que permanentemente quieren buscar la división dentro del FdT. Hubo mucho revuelo por esa parte en la que ella habla de aciertos y errores. Es algo que expone desde su experiencia y es que, independientemente de los aciertos y errores, cosa que nosotros reconocemos permanentemente, porque puede haber errores y podemos corregirlos y puede haber cosas funcionan y otras que no, la crítica que recibimos no es a eso, sino a la orientación política del Gobierno. Es, básicamente, porque somos peronistas", sentenció Santiago Cafiero.

La pluralidad de voces dentro del Frente de Todos

Por otra parte, Santiago Cafiero destacó la conformación heterogénea que existe en el Frente de Todos: "Desde su constitución marcó una identidad propia. Incorporó actores diversos porque no solo buscaba ganarle al macrismo, sino abrazar una agenda ciudadana e incorporarla a la política. Todos esos desafíos fueron constitutivos y de esta instancia del ejercicio del liderazgo de Alberto, que es consensual, que promueve el debate y la discusión. La discusión de la identidad viene desde la constitución del frente. El diálogo democrático se puede exhibir como testimonio".

"Somos un frente diverso y esa diversidad nos permitió abarcar una mayor cantidad de opiniones, ideas y trayectorias, pero también de demandas sociales que existen en nuestro país. La unidad en la diversidad permitió un resultado electoral y también permite nutrir una agenda de gobierno con ideas distintas y debates. Lejos de ser una debilidad, es una fortaleza", agregó el Jefe de Gabinete, explicando con lujo de detalles por qué el Frente de Todos es un espacio con una amplia pluralidad de voces.

La situación del dólar y el accionar de los sectores privados

En cuanto al accionar de las empresas privadas y de la situación del dólar, Santiago Cafiero aseguró: "La confianza del sector privado se determina en la toma de decisiones con respecto a inversiones y viene habiendo muchísimas inversiones. Las han anunciado con el Presidente, desde Peugeot hasta una inversión de 700 millones de dólares de una destilería de Shell. Obviamente, hay un contexto de pandemia, de muchas dificultades, pero hay un aprendizaje en todo este tiempo: ninguna sociedad va a realizarse sin el sector privado y sin el Estado. Ese aprendizaje está, no solo de parte el Gobierno, sino de toda la sociedad. Cuando el Gobierno anterior hacía mucho hincapié en que solo el sector privado podía brindar bienes y servicios, lo único que hizo fue generar más pobreza y desigualdad. El sector privado sabe eso".

"En 2015 (Macri) y su equipo económico dijo que la economía argentina se regía por el dólar paralelo. Entonces, si levantaban los controles, no iba a haber traspaso a precios. Tuvimos 40% de inflación después de que hicieron eso. Quedó demostrado que la economía argentina se rige por el dólar oficial. Los otros generan clima, no podría negar eso, pero el impacto de la economía real es sobre el dólar comercial. Hay una instancia de clima económico que presiona sobre la economía real y genera especulación sobre si va a haber devaluación. Ya dijimos que no, que la evolución del tipo de cambio es la que sigue con respecto a la inflación", sentenció Santiago Cafiero.