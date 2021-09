Santiago Cafiero cruzó a Mauricio Macri: "Limitado es cómo dejó el futuro de los argentinos"

El jefe de Gabinete le respondió a Macri, quien lo definió como "un hombre limitado". "No está en mis sensibilidades lo que piensa Macri de mí", afirmó Cafiero.

El cruce entre Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, continúa. Al analizar las declaraciones del ex presidente, quien dijo que si "el Gobierno no cambia, tendrá que irse", el funcionario nacional habló con El Destape Radio y opinó que que "es muy grave que hable de interrumpir un mandato constitucional".

Anteriormente, Macri cruzó al jefe de Gabinete, quien ya había repudiado sus dichos y considerado que eran un "ataque a la democracia". "¿Ese disparate dijo? Ya he dicho que es un hombre limitado, y busca agua donde no la hay. Nosotros creemos realmente en el voto de los argentinos", fue la respuesta del ex mandatario.

Ante la réplica de Macri, esta mañana Cafiero volvió a cuestionar al líder del PRO: "No está en mis sensibilidades lo que piensa Macri de mí. Mi preocupación es llevar adelante la gestión, ser jefe de Gabinete de este Gobierno, traer vacunas, hacer hospitales, llevar adelante las obras de infraestructura, viviendas".

"En tal caso, limitado es el futuro que nos dejó a todos los argentinos con la deuda, con el desempleo, el crecimiento de la pobreza, con un modelo de especulación financiera para sus amigos, que son los únicos que hicieron plata, con el blanqueo de plata de sus familiares, después de haber modificado una ley para que su familia blanquee plata negra. Y la modificó él desde su investidura presidencial. Eso es un dato".

"Nosotros tenemos que poner a la Argentina de pie, no podemos escuchar notas; él termina aplicando una argumentación ad hominem, propio de no tener argumentos, entonces descalifica al enunciador, no puede explicar qué quiso decir si es un hombre de la democracia y dijo algo que no pensó lo podría haber corregido", remarcó Cafiero.



"El discurso del odio daña la democracia", insistió Cafiero y consideró que "cuando sembrás odio cosechas odiadores y (desde la oposición) se tienen que hacer cargo del odio que siembran en la sociedad argentina".



Más tarde, en declaraciones a radio Mitre, el jefe de Gabinete ratificó que los dichos de Macri representan una "expresión totalmente antidemocrática" y agregó que "no hay que dejar pasarlas por alto, no se pueden permitir ya que son declaraciones peligrosas y la palabra tiene peso".