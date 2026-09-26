Santa Cruz en alerta: Río Gallegos supera las 35 mil personas bajo la línea de pobreza

El gobierno de Claudio Vidal enfrenta un nuevo revés en la economía de Santa Cruz, luego de que el Gran Río Gallegos registre una pobreza del 25,6% durante el primer semestre de 2026, con alrededor de 35.000 personas y 10.000 hogares por debajo de la línea de pobreza. Además, unas 4.000 personas se encuentran en situación de indigencia, según los últimos datos oficiales del INDEC.

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Los datos corresponden al período comprendido entre enero y junio de este año. A nivel nacional, la pobreza alcanzó al 32,3% de la población, mientras que la Patagonia presentó una incidencia menor, del 28,4%.

Dentro de la región, los indicadores muestran fuertes diferencias entre los principales aglomerados urbanos. Neuquén-Plottier registró el nivel más bajo, con 19,6%, mientras que Comodoro Rivadavia-Rada Tilly alcanzó el 37,2%, por encima del promedio nacional. Rawson-Trelew llegó al 35,1% y Viedma-Carmen de Patagones al 33,2%.

En Río Gallegos, en tanto, la tasa fue del 25,6%, lo que representó un incremento de 4,1 puntos porcentuales respecto de la medición anterior. El escenario se conoce mientras se mantiene el debate sobre la evolución de los principales indicadores económicos a nivel nacional.

Vidal, complicado por la economía de Santa Cruz

En se agosto volvió a registrar una fuerte caída de la actividad y profundizó el deterioro acumulado durante 2026. La economía provincial se contrajo 4,6% interanual, acumuló una baja del 7,9% en los primeros ocho meses del año y lleva ya 14 meses consecutivos con resultados negativos, en un escenario marcado por la caída del consumo, la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades que atraviesan comercios y empresas.

El resultado expone las dificultades que atraviesa el consumo y vuelve a poner bajo la lupa la situación económica durante la gestión de Vidal. El propio relevamiento muestra que los problemas no se concentran en un único sector: alimentos, farmacias, servicios y otros rubros registran retrocesos, mientras los comercios señalan la pérdida de poder adquisitivo, los bajos salarios y el endeudamiento de los hogares como obstáculos para recuperar las ventas.

Uno de los datos más preocupantes aparece en Alimentos y Bebidas, que registró una caída interanual del 9,6% en agosto y acumuló un retroceso del 11,1% en los primeros ocho meses del año. Si bien el resultado representa una moderación frente al desplome del 14,9% registrado en julio, el sector muestra una evolución negativa que se mantiene desde julio de 2025.

Los comerciantes consultados señalaron que la principal dificultad es la pérdida de poder adquisitivo. La falta de dinero en circulación, los bajos salarios y la caída del consumo condicionan las ventas incluso en establecimientos que lograron aumentar la circulación de clientes.

Las promociones, los combos, las ofertas por volumen y los descuentos aparecen como herramientas utilizadas por los comercios para intentar sostener las ventas y evitar una caída todavía mayor. El deterioro también se observa en Farmacia y Perfumería, que en agosto cayó 9% interanual y acumuló una baja del 9,8% en 2026. Los comerciantes mencionaron el aumento de costos, los suministros y la carga impositiva, además de una reducción de la demanda.