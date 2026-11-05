Sánchez le contestó a Milei luego de sus agravios y el frío saludo: "El insulto no forma parte de mi política"

El presidente de España, Pedro Sánchez, contestó los agravios de su par argentino Javier Milei, aunque trató de bajarle la espuma a los recientes intercambios que tuvieron. “El insulto no es mi forma de entender la política”, afirmó el jefe de Estado español durante su intervención en la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid.

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Sánchez intentó mostrar un costado institucional y alejado del tono de campaña que tiñó sus últimos cruces públicos con Milei: le agradeció al presidente argentino su presencia en la cumbre organizada por su país “porque también es un esfuerzo venir a España y participar en la cumbre”.

¿Qué dijo Pedro Sánchez sobre los insultos y la presencia de Javier Milei?

En la conferencia de prensa de cierre, el jefe del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) abordó la cuestión con más detalles: “Es una declaración que refleja la diversidad de opiniones y de posicionamientos que tiene hoy el sistema iberoamericano. Respecto a los posicionamientos que en este caso pueda tener el presidente de la República Argentina, simplemente decir que yo entiendo que los presidentes estamos para unir a los países, particularmente cuando estamos en espacios multilaterales como es este”.

Las declaraciones llegan dos semanas después de que Milei, durante su anterior visita a España, calificara a Sánchez de “impresentable dictador” durante su participación en el Nueva Economía Fórum 2026. El encuentro de este jueves marcó el primer cara a cara entre ambos mandatarios tras esa polémica y estuvo marcado por un saludo protocolario frío y breve, en contraste con el gesto efusivo que el argentino dedicó al rey Felipe VI.

Mientras Milei volvió a a tildar de "fascismo" al socialismo y sostuvo que ambas doctrinas concentran las decisiones individuales en manos de una minoría durante su intervención en la cumbre realizada en Madrid, Sánchez llamó a optar por “diálogo frente a imposición, cooperación frente a división y paz frente a violencia”, y advirtió contra la tentación de “refugiarse en las diferencias y resignarse a un mundo cada vez más dividido”.

“Los presidentes estamos para unir, particularmente cuando estamos en cumbres multilaterales, no para confrontar entre Estados, entre gobiernos, sino para unir”, remarcó el jefe del Ejecutivo español, para quien “el respeto, aun teniendo ideas diferentes”, resulta “primordial” tanto hacia la verdad como en la forma de ejercer la política.