Salta: organizaciones de pueblos originarios denuncian amenazas de desalojo y le exigen respuestas a Sáenz

El Gobierno de Gustavo Sáenz enfrenta reclamos por el conflicto territorial en Finca Las Costas, donde más de 54 familias de la Comunidad Indígena Lule denuncian haber recibido intimaciones para demoler o retirar sus viviendas. La comunidad sostiene que las notificaciones se enmarcan en una disputa por tierras que se profundizó después de la autorización para otorgar casi nueve hectáreas a Tigres Rugby Club y cuestiona la falta de respuestas de las autoridades provinciales.

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"El conflicto comenzó en noviembre de 2025, cuando el Concejo Deliberante le condonó una deuda multimillonaria a un club privado, el Tigres Rugby Club, para cederle nueve hectáreas de nuestro territorio", afirmó Nicole Esquivel, referente de la comunidad, a El Destape. Y agregó que todavía no les informaron "cuál es el monto de la deuda que le condonaron".

Según su relato, las familias se enteraron de la aprobación del proyecto a través de la página oficial de la Cámara de Diputados de Salta. "Después se aprobó en el Senado y fue ahí cuando comenzó toda esta persecución", sostuvo.

El conflicto

La Ley Provincial 8543 autoriza al Poder Ejecutivo a conceder por 25 años el uso de una superficie de 88.756,16 metros cuadrados, casi nueve hectáreas, a Tigres Rugby Club, para actividades sociales, deportivas y recreativas. La comunidad cuestiona que el proceso avance sin una consulta formal, libre, previa e informada a las familias indígenas.

El número de familias afectadas habría aumentado desde las primeras notificaciones. Esquivel explicó que inicialmente fueron intimadas 25 familias, pero que la cifra se amplió después de que el intendente de San Lorenzo presentara un informe ante la jueza con otras viviendas que, según su consideración, también debían demolerse.

"Somos más de 70 familias en total. Inicialmente, fueron notificadas 25 familias, pero esto puede afectar a muchas más", advirtió la referente. Luego precisó que "se notificó a más de 54 familias hasta ahora".

Los plazos

La comunidad también cuestiona los plazos y la forma en que se entregan los avisos. "El modus operandi que usan acá es notificar tarde. Por ejemplo, la notificación tiene una fecha de hace dos semanas, pero te la entregan una semana antes de que venza el plazo. Las familias tienen 25 días para demoler sus casas", denunció Esquivel.

Además, señaló que las notificaciones están a cargo de un juez de paz de Vaqueros, una localidad distinta de San Lorenzo. El temor de las familias es que las intimaciones terminen con el ingreso de maquinaria y la destrucción de sus viviendas. "En el peor de los casos, que nos pasen las topadoras. Ese sería el peor escenario", expresó.

La referente describió la incertidumbre que atraviesa la comunidad y enumeró los posibles escenarios que temen enfrentar: "No sabemos si en algún momento nos van a pasar la topadora por encima. No sabemos si en algún momento van a venir las personas de Tigres con los camiones y van a acaparar las nueve hectáreas. Tampoco sabemos si van a venir otras máquinas y van a ocupar todo el terreno para hacer la nueva ruta del kilómetro 5".

El reclamo por la falta de respuestas de Sáenz

Uno de los principales cuestionamientos de la comunidad apunta al Gobierno provincial. Esquivel afirmó que, pese a los reclamos y a la documentación presentada, no recibieron una respuesta concreta de las autoridades. "La verdad es que de parte del Gobierno provincial no tuvimos ninguna respuesta", aseguró.

La referente relató que hubo un contacto a través de las redes sociales, después de que una integrante de la comunidad comentara una publicación oficial. Desde esa cuenta les solicitaron que enviaran la documentación del amparo para conocer la situación. "Pero no tuvimos respuesta hasta el día de hoy. Eso fue hace unos cinco días", señaló Esquivel.

La comunidad sostiene que cuenta con una medida judicial de no innovar dictada por Cristina Villagrán, de la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Según Esquivel, en el territorio hay carteles blancos colocados por orden de la jueza y las viviendas existen desde hace muchos años. No obstante, algunas familias ampliaron sus construcciones por necesidades habitacionales.

La esperanza de justicia

Esquivel señaló que la comunidad decidió recurrir a la Justicia y presentó acciones contra la Provincia y la Municipalidad de San Lorenzo. "Como hicimos una manifestación y buscamos las vías legales, porque llevamos a juicio tanto a la Provincia como a la Municipalidad de San Lorenzo, comenzó esta persecución", denunció.

La vocera también atribuyó el conflicto a presuntas presiones políticas y señaló a actores vinculados con La Libertad Avanza en el municipio. Además de las intimaciones, Esquivel denunció episodios de violencia y hostigamiento. Entre ellos, mencionó el caso de una mujer embarazada.

La referente también describió otro incidente que habría afectado a una familia dedicada a la cría de animales. Según contó, una pareja utilizó un dron para perseguir ovejas en los cerros y cuatro animales se perdieron durante el episodio: "Nosotros tenemos familias ganaderas y agricultoras. Vivimos de la ganadería, del pastoreo y de las comidas regionales, como las humitas. Ese es el sustento de nuestros hogares, así que perder un animal para nosotros es súper importante".

Finca Las Costas, una reserva clave para el agua de Salta

El conflicto tiene una dimensión ambiental que excede la disputa por las viviendas. Finca Las Costas cumple una función estratégica como cuenca productora de agua potable para la ciudad de Salta. En 1995, mediante el Decreto 2327, el Gobierno provincial le otorgó el carácter de Reserva Permanente e Intangible. La protección fue reafirmada en 1998 y, en 2007, el territorio fue declarado Reserva Natural de Uso Múltiple.

Ese marco vuelve especialmente relevante cualquier discusión sobre el uso de la tierra y las intervenciones que podrían realizarse en el área. La disputa enfrenta la titularidad registral que reivindica la Provincia con los derechos constitucionales sobre el territorio que sostiene la comunidad indígena.

La comunidad, por su parte, cuestiona que se la responsabilice por la contaminación de las napas subterráneas. Esquivel afirmó que estudios realizados por Ullumcha Saravia habrían identificado a barrios privados como responsables del problema y no a las familias Lule.