Una reciente encuesta sobre los presidentes latinoamericanos reveló que Javier Milei continúa con un saldo negativo en la opinión pública. En la medición de noviembre de CB Global Data, el mandatario argentino tiene una imagen positiva del 37,4% y una negativa del 57,7%.

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El crecimiento fue moderado: apenas 1,3 puntos porcentuales respecto de octubre, cuando registraba un 36,1% de valoración favorable. De esta manera, la diferencia entre quienes tienen una opinión positiva y quienes lo evalúan negativamente continúa siendo desfavorable para el Presidente, con una brecha de 20,3 puntos. Otro 4,9% no respondió o manifestó no tener una opinión formada.

El mandatario argentino subió del puesto 14 al 12, pero el ascenso en la clasificación tampoco respondió exclusivamente a una recuperación de la imagen de Milei. Los principales movimientos que le permitieron avanzar estuvieron vinculados con las fuertes caídas de otros dos mandatarios: el chileno José Antonio Kast y el paraguayo Santiago Peña.

Kast perdió 5,3 puntos de imagen positiva y pasó del 38,8% al 33,5%. Al mismo tiempo, su valoración negativa llegó al 62,7%, lo que lo desplazó hasta el puesto 16, cuatro lugares por debajo de Milei. En octubre, el presidente chileno se encontraba por encima del argentino.

El retroceso más pronunciado fue el de Santiago Peña. El mandatario paraguayo perdió 18,2 puntos de imagen favorable en un mes: pasó del 42,9% al 24,7%, en medio de la crisis política y financiera que atravesó su gobierno. Con una imagen negativa del 69,8%, terminó último entre los 18 dirigentes evaluados. Así, aunque Milei logró mejorar su posición, continúa ubicado en la mitad inferior del ranking y mantiene un nivel de rechazo superior al de aprobación.

Sheinbaum y Bukele lideran la imagen regional

En los primeros puestos de la clasificación se mantuvieron la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele. Sheinbaum conservó el liderazgo con un 69,8% de imagen positiva y un 25,5% de negativa, mientras que Bukele quedó segundo, con un 69,5% de valoración favorable y un 24,9% de rechazo.

El tercer lugar correspondió a Laura Fernández, de Costa Rica, con el 52,3% de imagen positiva. Detrás se ubicó el presidente dominicano Luis Abinader, con el 51,2%. Una de las principales novedades fue el avance de Luiz Inácio Lula da Silva. El mandatario brasileño llegó al quinto puesto, con un 50,4% de imagen positiva y un 46,9% de negativa. Además, registró la mayor suba de aprobación del mes: 5,1 puntos porcentuales frente a octubre, cuando tenía un 45,3%.

El sexto lugar quedó para Daniel Noboa, de Ecuador, con el 47,8%, seguido por Abelardo de la Espriella, de Colombia, con el 46,9%, y Nasry Asfura, de Honduras, con el 45,7%. Más abajo aparecen Keiko Fujimori, de Perú, con el 43,8%; Rodrigo Paz, de Bolivia, con el 40,2%, y Yamandú Orsi, de Uruguay, con el 38,6%. Este último quedó inmediatamente por encima de Milei.

Por debajo del Presidente argentino se ubicaron Daniel Ortega, de Nicaragua, con el 36,3%; Delcy Rodríguez, de Venezuela, con el 35,6%; José Raúl Mulino, de Panamá, con el 34,9%; José Antonio Kast, con el 33,5%; Bernardo Arévalo, de Guatemala, con el 31,4%, y Santiago Peña, que cerró la medición con el 24,7%.