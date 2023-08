Pablo Moyano exigió suma fija de hasta 60 mil pesos para “los sectores con salarios más bajos”

El gremialista afirmó que el ministro de Economía debe anunciar medidas después del viaje a Estados Unidos. Dijo que hay que darle respuesta a los sectores con poder adquisitivo muy bajo.

El cosecretario general de la CGT y secretario general adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones, Pablo Moyano, pidió medidas “urgentes” y exigió al Gobierno nacional una suma fija de "40, 50 o 60 mil pesos". Apuntó contra los candidatos de la oposición que “quieren eliminar los derechos” de los trabajadores y trabajadoras.

“Hace más de dos años vengo pidiendo una suma fija para aquellos sectores más bajos, no para los que tenemos paritarias sino aquellos que no alcanzan a empatar la inflación. Es hora de darle a ese sector un poder adquisitivo más importante”, aseguró en diálogo con Radio 10.

En este marco, dijo que espera que “Sergio Massa después de su viaje haga los anuncios” para esos sectores y afirmó que tiene que “sacarse estas porquerías del fondo y lanzar medidas que son urgentes ”.

Moyano fue consultado de cuánto debe ser la suma fijo y dijo que cree que "debería ir por 40, 50, 60 mil pesos y que se cumpla sino va a ser como los precios cuidados”. Y agregó: “Sería para aquellas actividades que son muy bajas que no llegan a ganarle a la inflación” y dio los ejemplos de “trabajadores municipales de las provincias, taxistas, canillitas, que son actividades que han perdido poder adquisitivo".

Críticas a la oposición y la “inacción” de UP

Por otra parte, apuntó contra los candidatos de la oposición que siguen “ avanzando” con “las propuestas alocadas” que “quieren eliminar los derechos” de los trabajadores y trabajadoras. Pero advirtió ante esto “una inacción de nuestro espacio (Unión por la Patria) para ir a buscar a la gente que no fue a votar”.

“Me llama la atención como militante y como peronista. Me llama la atención el silencio, ojalá me equivoque y que en los próximos días haya una bajada de línea”, agregó y también apuntó contra intendentes o gobernadores donde los resultados fueron favorables para la derecha: “Muchos no militan, eso llamó la atención”.

Massa: "La semana que viene definimos suma fija y otros refuerzos a los ingresos"

La semana pasada, el ministro de Economía y actual candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, anunció que esta semana habrá una definición que servirá como paliativo a las recientes medidas. En ese sentido aseguró que se definirá "suma fija y otros refuerzos a los ingresos".

En una entrevista con TN, el ministro de Economía hizo hincapié en la necesidad de entregar una suma fija que, según reveló, tendrá definiciones en esta semana luego del viaje a Estados Unidos para reunirse con el Fondo Monetario Internacional para tratar de paliar las consecuencias de las medidas. En ese sentido, también reveló que desde ese organismo reclamaban un "100 por ciento de devaluación", en lugar del 22 por ciento que finalmente aplicó el Gobierno. En ese mismo sentido, con respecto a los ingresos, añadió que anunciará una "suma fija" para los trabajadores en blanco, una suba de la asignación por hijo y un bono extra para jubilados y pensionados, con el objetivo de compensar el impacto de la suba de precios tras la devaluación.

También rechazó de plano que piense en renunciar y señaló que se quedará al frente del Ministerio de Economía "hasta el 10 de diciembre". Con respecto a esto, Massa también criticó a su rival de la Libertad Avanza, Javier Milei, al sostener que la dolarización incluye dar bonos a los ahorristas, como ocurrió en 1989. Con respecto a esa situación sostuvo que "Milei lo que dijo es que si es presidente habrá un Plan Bonex".

Por otro lado, indicó que el Fondo Monetario termina siendo una especie de "síndico" que Argentina tiene y además añadió: "Son un condicionante porque convivimos con el síndico, un ministro que huyó de un día para el otro y generó una crisis". Además, aclaró que hasta que se estabilice la economía él es "ministro de Economía para arreglar los problemas que tiene la gente, no candidato". Sobre el acuerdo firmado por Guzmán con el FMI, Massa lo criticó y dijo que la Argentina "tenía muy mal armado el cronograma del segundo semestre, perdimos el 25 por ciento de las exportaciones".