Misión argentina en Haití definió como "catastrófica" la situación en el país

La titular de los Cascos Blancos, Sabina Frederic, encabeza la acción ordenada por Cancillería para evaluar la situación humanitaria del país y del pueblo haitiano ante la crisis alimentaria y de seguridad que hay en el país.

La misión oficial de los Cascos Blancos definió como "catastrófica" la situación en Haití. La acción en el país caribeño, encabezada por su titular, Sabina Frederic, busca evaluar la situación humanitaria del país y del pueblo haitiano ante la crisis alimentaria y de seguridad que hay en el país. Se trata de una acción definida por el canciller Santiago Cafiero en el marco de la Presidencia Argentina de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

La ex ministra lidera la misión en Puerto Príncipe su calidad de presidenta de la ACIAH, conocida como Cascos Blancos. Al respecto de la situación que se vive en el país caribeño, Frederic aseveró que “el Estado no está funcionando; el Parlamento no funciona hace un año y la justicia no funciona, ya que de los 12 miembros de la Cámara de Casación, que sería como nuestra Corte Suprema, sólo hay 3 y no hay presidente”. Y añadió: “El reclamo de todos los sectores, incluso de los empresarios, es que el Estado funcione”.

En declaraciones radiales, la presidenta de Cascos Blancos destacó que “el objetivo es tener una visión de primera mano como nos pidió el canciller, acerca de la situación social, humanitaria y política” y recalcó que “la Argentina tiene una historia de cooperación y de ayuda humanitaria con Haití, desde el gobierno de Néstor Kirchner en adelante, exceptuando el gobierno de (Mauricio) Macri , y además de eso, desde su carácter de presidente PPT de la CELAC, nuestro país tiene una responsabilidad adicional de poder establecer una posición respecto de cómo mejorar esa ayuda y cooperación”.

“El momento es catastrófico. Hemos conversado con referentes de la sociedad civil, empresarios, sindicalistas, campesinos, incluso el Primer Ministro. Todos coinciden en que la situación es dramática; el cólera se ha expandido y hay un millón y medio de personas sin acceso al alimento”, confirmó la ex ministra de Seguridad desde Puerto Príncipe.

La misión tuvo reuniones con una amplia pluralidad de funcionarios: desde el primer ministro que quedó a cargo del país (luego del asesinato del ex presidente en julio 2021); también con representantes de organizaciones de la sociedad civil, brigadistas, académicos, algunos opositores al gobierno, empresarios y sindicalistas. Según se indicó, de los objetivos es impulsar políticas concretas y de múltiples actores en el territorio para brindar respuestas humanitarias ante un contexto de creciente agravamiento de la situación alimentaria, nutricional y sanitaria en Haití.

La acción en Haití, definida por el canciller Santiago Cafiero en el marco de la Presidencia Argentina de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), tiene por fin evaluar la situación humanitaria del país y del pueblo haitiano. El país caribeño tiene muchas bandas armadas que prácticamente tiene secuestrado al país, con cortes de calles y rutas, situación bastante grave. La primera asistencia humanitaria argentina en Haiti se remonta al año 1996 y como hechos más emblemáticos el trabajo realizado ante los terremotos de 2010 y 2021.

Según Naciones Unidas, unos 4,4 millones de personas de una población de unos 11,4 millones necesitan algún tipo de ayuda humanitaria. Asimismo, según el Servicio de Derechos Humanos de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, las malas condiciones de saneamiento y la falta de suministro de agua potable han provocado un brote de cólera. Hasta la fecha, se han reportado 2.600 casos sospechosos de cólera, de los cuales la mitad son niños, y se han cobrado decenas de vidas. La violencia de las bandas sigue extendiéndose por la capital y por otras regiones del país. En poco más de una semana a mediados de octubre, más de 71 personas fueron asesinadas

La misión argentina se completa con el Vicepresidente de la Comisión Cascos Blancos, Pablo Virasoro, y la Directora Nacional de Planificación y Coordinación de Asistencia Humanitaria, Mariana Galvani.