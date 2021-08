Salvarezza sobre la combinación de vacunas: "es muy importante darle la tranquilidad a la gente"

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación celebró los resultados de las recientes investigaciones sobre combinación de vacunas e invitó a las personas a quedarse tranquilas con su eficacia.

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvarezza, aseguró hoy en diálogo con El Destape Radio que la combinación de vacunas contra el coronavirus de distintos laboratorios es segura y "tiene la misma respuesta inmune" que el esquema completo del mismo origen. En este sentido, les sugirió a las personas que recibieron la Sputnik V como primera dosis que elijan "lo que está disponible".

"Hay que poner en valor la decisión de hacer un estudio de combinación de vacunas. Se hizo un ensayo clínico para validar el uso de la combinación de vacunas y eso es muy importante, siempre y cuando tenga el basamento científico, para tomar decisiones", destacó Roberto Salvarezza en comunicación con el ciclo Habrá Consecuencias luego del anuncio del ministerio de Salud de la Nación sobre la efectividad de la combinación de vacunas contra el coronavirus.

El miércoles, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, dio a conocer los primeros resultados de los ensayos de combinación de vacunas contra el coronavirus que se realizaron hasta el momento en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires. "Los vacunados con Sputnik van a poder elegir el intercambio voluntario o esperar", anunció la ministra en conferencia de prensa.

Al respecto, Roberto Salvarezza observó: "Si uno pudiera elegir, elegiría lo que está disponible porque el comportamiento es el mismo en cuanto a anticuerpos y anticuerpos neutralizantes". En este sentido, destacó que las personas puedan elegir la combinación de vacunas para completar su esquema de inmunización contra el virus. "Es muy importante darle la tranquilidad a la gente de que si hay una opción de combinar vacunas pueden acceder", expresó.

En ese sentido, detalló que, "si se combina Sputnik V con AstraZeneca prácticamente tenés la misma respuesta inmune que si utilizaras Sputnik en primera y segunda dosis", e indicó con que "la respuesta inmune a los 14 días es la misma con combinación que con dos dosis" de la vacuna del laboratorio farmacéutico Gamaleya.

En otro orden, sobre los alcances del ensayo clínico que realizaron, Salvarezza explicó que la cartera a su cargo participó de los estudios que se realizaron tanto en el Ministerio de Salud de Nación como en el de la Ciudad de Buenos Aires, luego de que Carla Vizzotti haya presentado los resultados junto a su par porteño, Fernán Quirós, y bonaerense, Nicolás Kreplak.

De este modo, destacó que estos estudios "mostraron resultados positivos no solo en cuanto a la seguridad, que ya sabemos que las combinaciones son seguras, sino en cuanto a la respuesta immune". Adelantándose a la reacción de los incrédulos, el ministro observó que la inmunización con distintos laboratorios no es una ocurrencia actual ni local. "Esto no es nuevo, la combinación de vacunas es posible, se ha hecho en otros casos, y en algunos casos es recomendado porque refuerza la respuesta inmune".