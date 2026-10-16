Río Negro tomará deuda por US$80 millones y la oposición exige saber quiénes serán los beneficiados

La oposición de Río Negro reclamó al Gobierno provincial que revele quiénes serán los propietarios beneficiados por las obras financiadas con el crédito de 80 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que deberá pagar la provincia, proyecto impulsado por el Gobierno provincial. El planteo apunta a conocer qué campos recibirán infraestructura eléctrica y mejoras productivas, cuántas hectáreas comprende cada propiedad y qué ganancias podrían obtener sus dueños a partir de una inversión pública millonaria, datos que no hizo públicos el Gobierno de Alberto Weretilneck.

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El pedido de informes fue impulsado por la legisladora Magdalena Odarda, junto al presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, y los legisladores Ayelén Spósito, Fabián Pilquinao, Luciano Delgado Sempé, Alejandra Mas, Daniel Belloso, Leandro García y Luis Ivancich, integrantes de esa bancada y de PJ-Nuevo Encuentro.

La iniciativa se concentra en las obras de electrificación rural, ampliación de áreas bajo riego y extensión de infraestructura productiva. Entre otros puntos, solicita que el Ejecutivo identifique a los propietarios de los terrenos alcanzados, detalle la superficie de cada establecimiento y precise qué actividades productivas desarrollan.

El eje del reclamo es determinar si las obras financiadas con endeudamiento público producirán una valorización de tierras privadas sin que exista una contraprestación para la sociedad que afrontará el costo del crédito.

“Nadie se opone a que Río Negro invierta en infraestructura productiva. Lo que queremos saber es algo mucho más básico: quiénes se van a beneficiar con este crédito y cuánto van a ganar gracias a una obra que vamos a pagar entre todos los rionegrinos”, sostuvo Berros durante el planteo.

El legislador advirtió sobre el riesgo de que los beneficios económicos se concentren en un grupo reducido de propietarios. “Si el Estado pone la plata y los privados se quedan con la valorización de sus tierras, es razonable preguntar quiénes son, cuánto reciben y qué aportan a cambio”, afirmó.

La oposición pide conocer si habrá reintegros por las obras

Odarda también reclamó que el Gobierno transparente el listado de beneficiarios directos y permita evaluar el impacto económico de las inversiones. “No estamos hablando solamente de kilómetros de tendido eléctrico o de hectáreas bajo riego: estamos hablando de tierras concretas, propietarios concretos y de una valorización económica concreta que puede producirse a partir de una inversión pública millonaria”, señaló.

La legisladora puso el foco en el plazo de pago del endeudamiento. “Durante 25 años generaciones de rionegrinos pagarán un crédito en dólares que necesitamos saber a quién beneficiará de manera directa”, sostuvo.

Además de la identificación de los propietarios, el pedido de informes solicita precisiones sobre la existencia de mecanismos de reintegro por parte de los privados y sobre cómo se compensaría la eventual renta extraordinaria generada por las obras. También busca conocer qué criterios de prioridad se aplicarán para incluir a pequeños y medianos productores, familias rurales y productores de la provincia.

Desde Vamos con Todos plantearon que, si una inversión estatal aumenta significativamente el valor de una propiedad privada, debe discutirse cómo recuperar para la sociedad una parte de ese beneficio.

“Si una obra pública aumenta significativamente el valor de una propiedad privada, hay que discutir también cómo vuelve parte de ese beneficio a la sociedad que financió la obra. No sería aceptable que las ganancias sean privadas y la deuda pública”, remarcaron desde el bloque.

La oposición aclaró que su planteo no apunta a rechazar la inversión en infraestructura productiva, sino a exigir transparencia sobre el destino del crédito y la distribución de sus beneficios. El reclamo central es que el Ejecutivo informe quiénes recibirán las mejoras, qué ventajas económicas podrían obtener y si existe algún mecanismo para que parte de esos beneficios retorne a las arcas provinciales.