Mientras Raúl Jalil recibe a Milei en Catamarca, Caputo autorizó un RIGI por US$ 6400 millones para el proyecto minero MARA

En el marco de su llegada a Catamarca, el presidente Javier Milei concretó un importante guiño económico para la provincia gobernada por Raúl Jalil. Horas antes de su arribo, el Ministerio de Economía de la Nación hizo oficial la inclusión del megaproyecto minero MARA (Minera Agua Rica - Alumbrera) en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con una inversión alcanzará los 6.394 millones de dólares en territorio catamarqueño.

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La medida de Luis Caputo formalizó el anuncio que el propio Presidente anticipó a principios de octubre durante el foro Argentina Week en París. En aquel encuentro internacional, el mandatario catamarqueño volvió a exhibir su perfil dialoguista con la Casa Rosada, sumando una nueva señal de sintonía entre ambas gestiones. En aquel foro en Francia, Milei anunció la incorporación del yacimiento tras mantener una reunión con el director ejecutivo del grupo suizo Glencore, Gary Nagle, y Jalil.

Sintonía entre la gestión provincial y nacional

No es la primera vez que entre Jalil y Milei se refleja un sintonía política. En julio, el mandatario catamarqueño no solo ratificó su respaldo al proyecto de eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), sino que también se deshizo en elogios hacia las políticas de ajuste fiscal y reformas monetarias que impulsa la administración de Milei. Esta postura lo consolida como uno de los principales "gobernadores dialoguistas", una categoría que en la práctica funciona como un apéndice legislativo y político del oficialismo nacional.

Jalil fundamentó su rechazo al actual sistema electoral argumentando que las candidaturas deberían definirse puertas adentro de las fuerzas políticas. “Pienso que las PASO tienen que anularse y volver a un modelo donde la discusión de los candidatos regrese a los partidos políticos”, sentenció el gobernador en declaraciones a Radio con Vos, calificando al sistema actual como una "moda" que perdió vigencia en la mayoría de las provincias.

Por otra parte, y en en línea con Milei, Jalil impulsó la aprobación del régimen penal para adolescentes en Catamarca. El oficialismo aprobó en la Cámara de Diputados la adecuación del marco procesal local a la normativa federal, a principios de octubre de este 2026.

De esta manera los legisladores que responden a Jalil fijaron la responsabilidad penal de adolescentes a partir de los 14 años, en una movida legislativa que abrió un frente de conflicto con la oposición, organizaciones de derechos humanos y el propio fuero de menores.

La alianza entre Milei y Jalil a través de la minería

El complejo minero integrado Agua Rica-Alumbrera (MARA) enlazará el yacimiento catamarqueño con la infraestructura ya instalada en Bajo La Alumbrera. Aunque el eje central del proyecto es la extracción de cobre, el plan productivo también prevé la recuperación de oro, plata y molibdeno.

Se estiman unos 8200 puestos de trabajo abarcando tanto el periodo de obras civiles como la posterior fase operativa, cuya asignación irá variando según el cronograma de ejecución. Esa proyección de cantidad de puestos de trabajo surge de documentos presentados por MARA en el marco de la aprobación de su ingreso al RIGI.