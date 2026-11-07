El Riesgo Pato acelera la fuga, trampa fallida al Papa y la Argentina "aislada del mundo"

En el mercado financiero circula una hipótesis que ya opera como certeza: la fractura entre Patricia Bullrich y el Gobierno se precipitará apenas termine la visita del Papa. La lectura empujó el riesgo país hacia arriba y aceleró la fuga, en una semana en la que el mundo ya venía crujiendo. Donald Trump perdió las elecciones de medio término, Flávio Bolsonaro cayó en Brasil, Santiago Peña renunció a la presidencia de Paraguay y las acciones de las empresas que desarrollan inteligencia artificial se desplomaron. A la saga que martirizó la semana oficialista se sumó el Riesgo Pato: la perspectiva de que el oficialismo se parta antes de llegar al año electoral.

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De la amenaza a los hechos

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El martes, Bullrich reunió a su tropa en el búnker de Palermo. Según reconstruyeron los participantes, pidió más rebeldía y sugirió que dividiría a sus 15 diputados y a cerca de seis senadores si hace falta. Tras varias semanas de mostrarse amenazante, decidió pasar de las palabras a los hechos. Y la ley de Discapacidad puede ser la excusa de su emancipación.

El miércoles, La Libertad Avanza y el peronismo firmaron en el Senado el dictamen del proyecto que Diputados aprobó quince días antes. La Casa Rosada envió un borrador con correcciones y Bullrich ni lo consideró: respondió que el texto saldrá como viene porque el debate terminó. Firmó, se tomó una foto y se fue. La sesión que lo convertiría en ley está prevista para el 19 de noviembre.

El proyecto garantiza prestaciones indexadas por inflación, fija condiciones para pagar las pensiones y pone plazos para saldar la deuda con los prestadores que dejó la ley de emergencia: reconocimiento a los 30 días de la promulgación y pagos dentro de los 90. Costaría, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, no más del 0,04% del PBI.

Para la senadora, que busca diferenciarse sin romper con el orden fiscal, es una causa con apoyo transversal y costo de imagen para quien se oponga.

La ola que se lleva a los aliados

El bullrichismo hace sus cuentas con las noticias recientes. Trump sufrió una derrota calamitosa en las legislativas de Estados Unidos, el bolsonarismo cayó en Brasil y Peña dejó el poder en Paraguay golpeado por el escándalo del Ueno Bank. Cerca de la senadora suman a Víctor Orbán en Hungría y ven grandes posibilidades de que Benjamín Netanyahu sea desplazado. La conclusión es que las chances electorales de Milei se hunden en las fuerzas centrípetas del tornado reaccionario que lo trajo.

Hay una variante más cruda aún. Juan Pablo Arenaza, legislador porteño de La Libertad Avanza, dijo que "en la política puede cambiar todo de un día para el otro" y puso como ejemplo el derrumbe de Peña. En el bullrichismo evalúan la posibilidad de una finalización prematura del mandato presidencial, "como ocurrió en Paraguay", según la referencia venenosa de Arenaza: a Peña lo empujó una ruptura política seguida de escándalo de corrupción concluido en juicio político. ¿Es la deriva que imagina la senadora?

La fuga y la sospecha del paraguas

El Riesgo Pato tiene su correlato en los mercados. Un informe del CEPA calculó que desde abril de 2025, cuando se flexibilizó el cepo, la formación de activos externos del sector privado sumó USD 54.186 millones, el 349% de lo que desembolsó el FMI. Esta semana, el dólar contado con liquidación, el llamado dólar fuga, superó los $ 1.700 y abrió una brecha del 11% con el mayorista. El economista Christhian Buteler lo atribuyó al sell off (venta masiva) de bonos y acciones y a una elevada demanda de dólares para cobertura en el exterior.

La sospecha está en la liquidez en pesos. El miércoles el Tesoro recompró bonos por unos $ 1,75 billones, pero la caución tocó el 191% nominal anual y el Banco Central extendió la rueda de pases. Entre los operadores circula una pregunta: ¿Caputo administra la deuda o arma un paraguas para que los grandes tenedores salgan sin pérdidas de la calesita argentina? Una fuente financiera consultada por este medio evaluó que las compras pasaron por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES o por el Banco Nación.

El financiamiento de esa salida descubre el corazón de la crisis que se abate sobre el equipo económico. Según FLACSO y CIFRA, la inversión extranjera directa acumula un saldo neto negativo de USD 1.878 millones entre 2024 y agosto de 2026. Con el riesgo país cerca de los 1.000 puntos, la pregunta de los inversores es de dónde saldrán los dólares para la montaña de vencimientos que acecha en 2027.

Los Macri, los gobernadores y la contraofensiva de Karina

Las encuestas también erosionan al gobierno de Milei. En su peor momento de relación personal, Jorge y Mauricio Macri coinciden en que ya no los entusiasma un acuerdo con el Presidente en la Ciudad. Guiados por los sondeos, los Macri lo consideran más un ancla que un motor electoral. Igual piensan los gobernadores aliados, que se debaten entre mantener un colaboracionismo táctico -precisan la plata de los ATN para pagar sueldos y aguinaldos- o alejarse de una alianza con riesgo de lastre electoral. "Hay que pasar el verano" dijo, con emoji resignado, un gobernador a otro en un reciente intercambio mandatarios provinciales por WhatsApp.

La oscilación de Bullrich busca hacer pie en ese terreno federal hasta ahora bajo dominio mileísta. "Pero todo puede cambiar en un instante, el poder es así de efímero" dijo el jueves Mauricio Macri, con quien Bullrich todavía no se habla, pero se entiende.

La réplica del karinismo a los escarceos de su senadora fue un triple desafío. El jueves, Karina armó una jornada reservada en el auditorio de la Cámara de Diputados, organizada por Martín Menem y la senadora Nadia Márquez, aspirante a integrar una eventual fórmula presidencial. Estuvieron el ministro de Salud, Mario Lugones, el de Desregulación, Federico Sturzenegger, y la senadora Emilia Orozco, cercana a Santiago Caputo. El objetivo implícito: avisar que quien se vaya con Bullrich deberá buscar destino en otro lado.

En los hechos, Karina y los Menem pusieron en escena a Márquez y a Orozco como posibles reemplazantes de Bullrich en la jefatura del bloque del Senado y en la gestión legislativa con los gobernadores, tarea que se pisa con las gestiones de Diego Santilli, a quien el caputismo aún considera un ariete del PRO.

En esa línea, la presencia de Orozco alteró al gobernador salteño Gustavo Sáenz, que pretende un acuerdo con el Gobierno para evitar competencia por derecha en la provincia. Fueron días de mal sueño para el gobernador, rozado también por el escándalo Ueno en Paraguay: el detonante de la ruptura política entre Cartes y el malogrado Peña fue la licitación del servicio 5G a una empresa salteña, cuestionada por su idoneidad y por su relación con el gobierno de Sáenz.

La trampa al Papa

Si el retroceso del oficialismo en la ley de Discapacidad fue un gesto amable hacia el Vaticano, la operación encubierta que intentó esta semana para desmontar la ley fue tomada por la curia como una incursión hostil.

El proyecto que pasó al Senado asegura prestaciones indexadas y plazos de pago. El Presupuesto 2027, según su articulado, reemplaza el criterio social por el de "invalidez laboral" y elimina el Certificado Único de Discapacidad como vía directa de acceso a la pensión, con requisitos librados a la reglamentación. Cualquier empleo registrado o alta tributaria extinguiría el beneficio, que hoy admite compatibilizarse hasta dos salarios mínimos.

Los artículos 39 y 41 establecen que el nomenclador "no incluirá valores universales" y que cada ente obligado fijará los suyos. Se deroga además el artículo 8 de la ley de emergencia, que garantiza el programa médico para quienes cobran la pensión.

Las reformas que envió el Ejecutivo al proyecto que vino de Diputados fueron vistas, más que como un intento de retoque, como un modo de aplazar la sanción de la ley hasta que el Presupuesto la vuelva abstracta. Advertida y empoderada, la cúpula de la Conferencia Episcopal hizo saber que el Papa haría tronar el escarmiento desde el púlpito si la maniobra se concretaba. Bullrich, como se dijo, se fotografió como la heroína que salió al cruce de la intentona revisora.

De todos modos el tema estará presente en la agenda pública el lunes, cuando el Papa visite el Cotolengo Don Orione. En el gobierno se preparan para un mensaje demoledor, con el Pontífice reclamando a repetición la criptonita del presidente: "Justicia Social".

Un gobierno aislado del mundo

Milei viajó a Madrid por segunda vez en 15 días. El miércoles se reunió con Santiago Abascal, líder de Vox, y faltó a la ceremonia inaugural y a la cena de los reyes. El jueves, en la XXX Cumbre Iberoamericana, saludó a Pedro Sánchez con un apretón breve y distante. "El socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía", dijo, en el país que sufrió medio siglo la dictadura de Franco.

Milei espera colgarse como salvavidas de una eventual derrota de Sánchez para exhibir un giro de derecha en Europa que compense el naufragio de Trump, su principal garante. Si el socialismo español resiste, habrá hecho otra apuesta a perdedor.

Ese es el cuadro que mira el mercado: un Presidente que pierde referencias internacionales, un oficialismo que se resquebraja y aliados locales que miden la distancia de salto a un nuevo postor. "El país está aislado del mundo" decían los cultores de la derecha a principios de siglo, cuando la Argentina y la mayoría de los países de la región le plantaban cara soberana a la pulsión injerencista de los Estados Unidos. Fue la época festiva de la Patria Grande que acuñó la ilusión de multipolaridad que hoy se consolida con los Brics. El alineamiento automático de Milei a Trump e Israel retiró a la Argentina del club del futuro para atarla al mástil de una potencia decadente.