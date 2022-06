Fracasó la reunión con transportistas por falta de gasoil

Los choferes de camiones, que hoy cortaron la autopista Buenos Aires - La Plata, desistieron de participar del encuentro, en rechazo a la ausencia del ministro de Transporte, Alexis Guerrera. Aseguraron que continuarán las protestas "por tiempo indeterminado".

Fracasó la reunión que este miercoles iban a tener el Ministerio de Transporte de la Nación y los transportistas que hoy cortaron la Autopista Buenos Aires - La Plata, en señal de protesta por la ausencia del titular de la cartera, Alexis Guerrera. Tras tomar esta decisión, los transportistas ratificaron la continuidad de las protestas "por tiempo indeterminado hasta que no se tomen las medidas necesarias".

El encuentro iba a realizarse a 17 en el área de Transporte de Cargas de la cartera nacional, en el microcentro porteño. Si bien se les había prometido la presencia de Guerrera, a que en la mesa de diálogo iban a estar presentes el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, su par de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, y el secretario de Energía, Darío Martínez, en la reunión fueron recibidos por la subsecretaria de Transporte Automotor de la Nación, Laura Labat, la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla, y director de Transporte de Cargas bonaerense, Miguel Betilli.

Desde la cartera de Transporte, afirmaron que “los manifestantes no pudieron ponerse de acuerdo entre ellos con quienes iban a asistir a la reunión en representación del grupo, logrando así no asistir a la convocatoria realizada por el gobierno nacional y provincial al diálogo”. La reunión “no se realizó porque éstos no asistieron”, agregaron.

Desde la cartera que conduce Guerrera señalaron que “hay un permanente diálogo con todos los sectores mediante las mesas de trabajo”, de las que participan las entidades y agrupaciones reconocidas a través de su personería jurídica, dejando en claro que los autoconvocados no la tienen.

Esta mañana los transportistas realizaron un corte de tránsito en la autopista Buenos Aires-La Plata (punto neurálgico para el acceso a la zona metropolitana desde la zona sur), que se inició cerca de las 6 a la altura del peaje Dock Sud mano a Capital Federal, en reclamo de faltante de gasoil en distintas zonas del país y los sobreprecios que se registran en el precio del combustible.

El grupo que interrumpió el paso en la autopista Buenos Aires-La Plata estuvo encabezado por la Unión Nacional de Transportistas y Afines de la República Argentina (Untra), Transportistas Unidos de la Argentina (TUDA), Autoconvocados Unidos, y el Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP), los administradores portuarios.

En diálogo con Télam, el representante de Untra, Ariel Santa Coloma, indicó en relación a la suspensión de la reunión fue porque "decidimos no entablar conversación con ningún otro intermediario que no sea el ministro (Guerrera)" y ratificó que "en las rutas los cortes van a seguir en todo el país".

Por su parte, desde la Federación Entrerriana de Transporte, Sebastián Gothe, aseguró a Télam que "la situación es compleja y el no tener la reunión que nos prometió el ministro complica la situación". No obstante, afirmó que están "abiertos al diálogo" para consensuar "con los actores necesarios" una solución a corto y mediano plazo en el tema provisión de gasoil.

Esta mañana, D'Onofrio, aseguró que tanto el abastecimiento de gasoil como el tema de los "sobreprecios, que surgen siempre que hay un faltante", se encuentran "en vías de solución". Dijo también que la protesta realizada por transportistas en la autopista Buenos Aires-La Plata, "sorprendió absolutamente" porque desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y de la Nación vienen "trabajando con las cámaras de transporte" para buscar una solución.

Con información de Télam e Infobae