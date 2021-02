La advertencia de Vallejos al campo: "Llega un momento que el dialogo se agota"

La diputada Fernanda Vallejos analizó la situación de los precios de los alimentos: "El Estado no puede retacear ninguna herramienta y las retenciones y cupos son por excelencia esas herramientas". Y advirtió: "Llega un momento en que el diálogo se agota, en el caso del campo es así, la gente no puede comprar alimentos".

La legisladsora oficialista remarcó la importancia de que el Estado utilice las herramientas disponibles para logar garantizar una sintonía entre el precio de los alimentos y el nivel de ingreso de los argentinos. Asimismo, criticó las expresiones de ciertos sectores exportadores y medios de comunicación a los que acusó de apelar a “planteos extorsivos”



En medio de un debate intenso en torno a la inflación de los alimentos entre el gobierno y los sectores productores, la diputada nacional Fernanda Vallejos resaltó, durante una entrevista con El Destape Radio, las herramientas con las que cuenta el Estado en materia de control de precios.

En ese sentido la legisladora dijo que “las retenciones o los derechos de exportación son un instrumento por excelencia cuando hablamos de medidas económicas para desacoplar los precios internacionales de los productos que forman parte de la canasta de exportación de la Argentina”. Además, agregó que los alimentos “tienen que estar en armonía con la capacidad de compra del salario y de los ingresos del pueblo argentino”.

En los últimos días, y en consonancia con del trabajo que se está llevando adelante desde el Gobierno Nacional para lograr un acuerdo de Precios y Salarios, el Presidente Alberto Fernández brindó una serie de entrevistas donde, al referirse al incremento del precio de los alimentos y la responsabilidad de los sectores productores, sentenció que “Si no entienden, voy a subir las retenciones y establecer cupos a la exportación. No se puede especular en este contexto, no tienen derecho a lastimar la tranquilidad de la gente”.

En la misma línea la economista indicó que “Los argentinos no podemos definir nuestra posibilidad de comer o de dejar de comer, en base a posiciones que se fijan en el mercado de Chicago al tiempo que aseguró que este tema “es el punto número uno no solamente en la agenda económica sino política, pero esencialmente porque no tengo dudas, la agenda de la familia argentina.”

Por otro lado, al referirse a las reacciones de los referentes y sectores económicos vinculados a la exportación de alimentos tras las declaraciones del presidente, la Diputada del Frente de Todos mencionó que “en algún punto es lógico que, los sectores vinculados al mercado de exportación agropecuaria, defiendan un ciclo donde sus ganancias están creciendo precipitadamente. En definitiva, están defendiendo su rentabilidad”, pero sin dejar de enfatizar en que “aquí lo que hay que entender es que el Estado tiene que tomar decisiones para el conjunto de la sociedad argentina, no solamente de un sector”. Posteriormente la diputada recordó que el aumento en el precio de los alimentos “tiene connotaciones macroeconómicas porque, si la canasta de alimentos se dispara, evidentemente estamos alimentando un elemento básico del desarrollo de un proceso inflacionario.”

Para finalizar, en cuanto al uso de ciertas practicas de presión por parte de los sectores agropecuarios la economista subrayó que “No es nuevo que hay sectores que utilizan estas prácticas. Tampoco nos podemos hacer los tontos con el aval de los grandes medios nacionales que acompañan y fogonean este tipo de decisiones, pero que conspiran en definitiva contra el conjunto de los argentinos”.

Concluyó insistiendo en que “el Estado tienen que velar por el bien estar de todos y de todas, y que de ninguna manera puede ceder ante planteos extorsivos que son sectoriales e indefectiblemente tiene que actuar haciendo caso omiso a los mismos”