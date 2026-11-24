El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, oficializó los resultados del primer censo nacional sistemático y federal sobre personas en situación de calle en la Argentina. Publicado mediante la Resolución 354/2026 en el Boletín Oficial, el informe revela que el 63,73% de las personas censadas lleva menos de dos años en la calle.

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Asimismo, el estudio destaca que para el 32% de los encuestados se trata de su primera experiencia en esta condición de extrema vulnerabilidad social. El relevamiento, implementado durante 2025 en 19 jurisdicciones de todo el país bajo los lineamientos metodológicos fijados por la Resolución 589/2025, contabilizó un total de 9.421 personas en situación de calle en los principales centros urbanos relevados.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires encabeza la nómina con 5.176 personas observadas, superando al conjunto de las provincias participantes, entre las que se destacan Santa Fe (1.328), Córdoba (588), Mendoza (421) y Neuquén (401). Del total nacional, el 59,39% pernocta en dispositivos institucionales de alojamiento, mientras que el 35,05% lo hace directamente en la vía pública.

Tiempo que llevan en situación de calle

20,28%: entre uno y seis meses.

entre uno y seis meses. 13,84% : entre seis meses y un año.

: entre seis meses y un año. 19,87% : entre uno y dos años.

: entre uno y dos años. 63,73% : menos de dos años.

: menos de dos años. 34,09%: más de dos años.

En cuanto a la recurrencia, mientras que el 32,0% enfrenta por primera vez la falta de techo, el 58,6% de los entrevistados reconoció haber atravesado al menos una experiencia previa.

Perfil socioeconómico, informalidad y causas del fenómeno

En relación con los factores que provocaron la salida a la calle, las personas entrevistadas señalaron como causas principales la pérdida del empleo, la falta de dinero para sostener un alojamiento o los desalojos, cruzados con conflictos familiares e interpersonales y situaciones de consumo problemático. El informe resalta la naturaleza multicausal del fenómeno, donde el deterioro de las condiciones económicas y la precariedad laboral actúan como desencadenantes centrales en la ruptura de las trayectorias habitacionales.

Respecto de la inserción laboral y las estrategias de subsistencia, el 55,7% de los entrevistados declaró haber realizado alguna actividad para obtener ingresos durante el último mes. Sin embargo, la amplia mayoría se desempeña en la informalidad: el 37,15% realiza changas no clasificadas, el 29,27% se dedica a la economía popular u ocupaciones callejeras como la venta ambulante y el reciclado, y el 24,49% recurre a estrategias directas de supervivencia como la solicitud de dinero. En contraste, el trabajo formal representa una proporción marginal dentro del total de actividades declaradas.

En el plano de los ingresos complementarios, el 52,5% de los censados no cuenta con ninguna entrada de dinero adicional más allá de su actividad principal. Entre el 37,8% que sí percibe aportes complementarios, el 60,97% depende de transferencias sociales personales otorgadas por el Estado y un 26,70% de prestaciones previsionales. Por otro lado, en cuanto al acceso a redes de contención alimentaria, un 43,83% de los encuestados asiste a comedores comunitarios o populares, mientras que un 44,77% manifestó no acudir a dichos espacios.