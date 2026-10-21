Repudio masivo a Javier Milei de la prensa española por su ataque a una periodista

El presidente Javier Milei descalificó a una periodista española que le hizo una pregunta en Madrid y los medios lo repudiaron al tildar de "inaceptable" su actitud. A la crítica por parte de la prensa se sumó el rechazo del Gobierno de España.

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Las críticas de los medios de España

Tras el episodio, la Cadena SER cuestionó con dureza la actitud del Presidente hacia una de sus periodistas. "Milei falta al respeto a una periodista de la SER que le ha preguntado en un acto", publicó en el título de una de sus notas.

El diario El País adoptó una postura aún más crítica y publicó un editorial titulado "Inaceptable Milei". En el texto, sostuvo que el mandatario argentino volvió a protagonizar un episodio inadmisible durante una visita a Madrid.

"Ya en 2024 descalificó a la esposa de Sánchez en un acto con Vox. En la estela de Donald Trump, Milei ha contaminado las instituciones argentinas con el mismo lenguaje soez con el que arengaba a sus fans en campaña. Así es como se expresa ahora Argentina ante el mundo, para bochorno de buena parte de sus compatriotas", señaló el periódico.

Además del editorial, El País llevó a su página principal una crónica sobre lo sucedido, con un título que reúne algunas de las expresiones del Presidente contra la periodista.

La reacción también llegó desde el Gobierno español, con la ministra de Igualdad, Ana Redondo. "Milei llamando intelectualmente corta a una periodista es como una motosierra dando clases de cirugía: mucho ruido, pero mayor peligro", escribió la funcionaria en X.

"¿Cree que su visita la resulta incómoda al Partido Popular y a Vox?", preguntó la cronista Julia Molina, de la Cadena SER, una de las radios más escuchadas de España. "Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos. Quizás, vale para tu caso", le respondió.

El cruce de Milei con la periodista Julia Molina

El exabrupto del líder de La Libertad Avanza (LLA) fue al salir del Real Casino de Madrid, donde periodistas locales intentaron formular consultas al Presidente argentino. Una de ellas fue sobre su relación con fuerzas políticas españolas de derecha como Partido Popular (PP) y VOX.

La periodista a la que maltrató Milei explicó que la consulta que lo irritó se trata de "una cuestión que está en el aire" durante su visita. "Nunca jamás me ha pasado; hablo habitualmente con políticos y jamás me habían respondido así", afirmó Molina en diálogo con La Voz.

La consulta de la periodista se dio luego de que Milei no pudiera reunirse en Madrid con Santiago Abascal, el fundador de Vox, y tenga que contentarse con tener una breve videollamada con él.

Molina relató en declaraciones a Cadena SER que también hubo enfrentamientos con el equipo de guardaespaldas que acompaña a Milei. Según contó, los custodios llegaron a empujar a otro periodista del diario El País. "Dentro, en el acto, ha llamado corruptos a los periodistas de Clarín. Está claro que no le gustan los periodistas a Milei", sostuvo.